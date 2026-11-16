Levantamento analisou 24 produtos e tem como objetivo orientar os consumidores, auxiliar no planejamento das compras e ampliar a transparência nas relações de consumo (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

Foram visitadas a Maracanã Carnes, na Rua Joaquim da Cunha, no bairro Maracanã; a Casa de Carnes Avenida, na Avenida 24 de Agosto, no Jardim Alexandrina; o Açougue do Waldir, na Rua Filipe dos Santos, na Vila Formosa IV Etapa; a Casa de Carnes Boi Forte, na Avenida Sebastião Pedro Junqueira, na Vila Industrial; a Casa de Carnes 84, na Avenida Belo Horizonte, no bairro Santo André; e a Canedo Carnes, na Rua Henrique Bitencourt, no Viviam Parque.

Entre os produtos pesquisados, a maior diferença foi identificada na coxa e sobrecoxa de frango, com variação de 70%. O quilo foi encontrado por R$ 9,98 na Casa de Carnes Avenida, e por R$ 17 na Casa de Carnes Boi Forte.

A picanha apresentou variação de 69%, com o menor preço de R$ 65 na Canedo Carnes, e o maior de R$ 109,90 na Maracanã Carnes. Já a linguiça toscana de frango e a linguiça fina de frango tiveram diferença de 59%: em ambos os casos, o menor valor foi de R$ 21,90, na Casa de Carnes Avenida, enquanto o maior chegou a R$ 34,90, na Maracanã Carnes.

O filé-mignon também apresentou diferença significativa, de 57%. O menor preço, de R$ 69,90, foi registrado no Açougue do Waldir, enquanto o maior, de R$ 109,90, foi encontrado na Maracanã Carnes. Na paleta bovina, a variação foi de 56%, com valores entre R$ 31,99, na Casa de Carnes 84, e R$ 49,90, na Casa de Carnes Avenida.

Orientações ao consumidor

O Procon orienta que os consumidores consultem a pesquisa e comparem os preços por quilo antes de realizar as compras. A diferença entre estabelecimentos pode representar uma economia significativa no orçamento.

Na compra de carnes embaladas ou a vácuo, é importante conferir se o peso líquido informado na etiqueta corresponde à quantidade cobrada, além de verificar a data de validade e o selo de inspeção sanitária. Também é recomendado observar a aparência dos produtos, a ausência de odores estranhos e as condições de higiene do estabelecimento.

Outra orientação é deixar carnes e outros produtos refrigerados ou congelados por último no carrinho, para preservar a temperatura adequada durante as compras. O consumidor também pode considerar alternativas entre cortes bovinos, suínos e aves, conforme os preços encontrados.

Consumidores que identificarem possíveis irregularidades ou práticas abusivas podem entrar em contato com o Procon Anápolis pelo telefone (62) 2604-0200. O órgão informa que a identidade do denunciante é mantida em sigilo.

Confira a tabela completa e o relatório técnico da pesquisa na íntegra.