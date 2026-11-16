Processo seletivo para cadastro de reserva de estágio remunerado da Saneago é destinado a estudantes dos ensinos médio regular/EJA, técnico e superior (Arte: Saneago)

A Saneago realiza processo seletivo para cadastro de reserva de estágio remunerado, destinado a estudantes dos ensinos médio regular/EJA, técnico e superior, em diversas localidades de Goiás.

Estágio remunerado – benefícios mensais

Nível superior: bolsa de R$ 1.240,00 e auxílio-transporte de R$ 124,00, totalizando R$ 1.364,00.

Nível médio e técnico: bolsa de R$ 840,00 e auxílio-transporte de R$ 84,00, totalizando R$ 924,00.

Jornada

A jornada será de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira, totalizando 20 horas semanais, com atividades presenciais das 7h30 às 11h30 ou das 13h30 às 17h30.

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até dia 29 de novembro. As inscrições e o edital estão disponíveis neste link. A prova será on-line, no próximo dia 06 de dezembro.

Os cursos, as localidades e demais requisitos para participação estão disponíveis no Edital nº 001/2026, no portal da Universidade Patativa do Assaré.

Saneago – Governo de Goiás