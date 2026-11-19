Produção dirigida por Juliana Vicente aborda representatividade negra a partir do sonho de uma menina que deseja ser Paquita (Imagem: Reprodução / Youtube)

Com 15 minutos de duração e classificação livre, o filme acompanha Joana, uma menina negra que tem o sonho de ser Paquita, como muitas crianças dos anos 1980. Embora conte com o apoio da família, ela nunca viu uma Paquita negra no programa da Xuxa. A partir dessa história, o curta aborda questões de representatividade, identificação e construção da identidade ainda na infância.

Produzido no Brasil, em 2012, “Cores e Botas” combina comédia e drama para apresentar uma reflexão sobre a presença e a representação de meninas negras na televisão e no imaginário infantil.

Escolas interessadas em organizar a participação de estudantes podem entrar em contato previamente pelo telefone (62) 2604-0593.