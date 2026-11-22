Descontos variam conforme modalidade de pagamento e enquadramento da dívida nas Políticas de Negociação da companhia (Foto: Saneago)

Clientes da Saneago têm até 30 de dezembro de 2026 para negociar débitos com condições especiais. O Feirão de Negociação de Débitos oferece parcelamentos de até 200 vezes e descontos de até 80% sobre multas, juros e atualização monetária. Para dívidas judicializadas, o abatimento pode chegar a 98% dos encargos no pagamento à vista.

As condições variam conforme a modalidade de pagamento e o enquadramento da dívida nas Políticas de Negociação da companhia. Todos os débitos podem ser negociados.

Negociar dívidas com a Saneago: quais são os descontos?

Para débitos não judicializados, as condições especiais contemplam faturas em aberto até novembro de 2025. Os descontos podem chegar a 80% sobre multas, juros e atualização monetária, conforme a modalidade escolhida.

Já para dívidas judicializadas, quem optar pelo pagamento à vista pode obter descontos de até 98% sobre os encargos. Nesse caso, a negociação depende de análise da unidade jurídica da companhia.

Como negociar dívidas com a Saneago?

Quem deseja quitar o débito à vista pode fazer a negociação pela Central de Relacionamento com o Cliente, independentemente do valor da dívida ou da titularidade da conta.

O atendimento é realizado pelo telefone 0800 645 0115.

Para negociar débitos parcelados por telefone, é necessário ser titular da conta e estar cadastrado na categoria particular. Também há a opção de negociação pela Agência Virtual, no endereço www.saneago.com.br, ou pelo App Saneago, com outras condições.

No caso de débitos judicializados, a negociação é analisada pela unidade jurídica da Saneago, pelos telefones (62) 3243-3726 e (62) 3243-3728. As condições consideram as particularidades técnicas e processuais de cada situação. A negociação está disponível para as categorias particular e pública.

Onde fazer a negociação presencialmente?

Também é possível negociar os débitos presencialmente nas agências de atendimento da Saneago e nas unidades do Vapt Vupt. Para o atendimento no Vapt Vupt, é necessário realizar agendamento prévio pelo site www.vaptvupt.go.gov.br.

O cliente deve apresentar documentos pessoais, como CPF, RG e comprovante de endereço. Se a conta não estiver em nome do solicitante, também será necessário apresentar documentos que comprovem a posse ou propriedade do imóvel, como escritura, termo de posse ou contrato de compra.