Ainda há milhares de cartas disponíveis para adoção; meta é atender 100% dos pedidos cadastrados

A campanha Papai Noel dos Correios 2026, lançada no último dia 5, já tirou mais de 80 mil sonhos do papel. Até o momento, cerca de 160 mil cartinhas estão disponíveis para adoção, com pedidos que vão de bonecas e carrinhos de controle remoto a material escolar e bicicletas. Em Goiás, 7 mil cartas foram cadastradas até o momento e a maioria ainda aguarda adoção.

Ser padrinho ou madrinha é simples: basta escolher uma cartinha, providenciar o presente e entregá-lo, devidamente embalado e identificado com as informações da carta, em um dos pontos participantes, conforme o cronograma da campanha. Para que os Correios possam acompanhar as adoções e a entrega dos presentes, o CPF ou o CNPJ deve ser informado no momento da seleção.

Os pedidos podem ser selecionados presencialmente ou on-line, pelo Blog Noel ou no aplicativo dos Correios. As datas, os locais e os horários dos pontos de adoção e de entrega, em cada estado, também estão disponíveis na plataforma.

É importante destacar que os Correios não distribuem cartas para adoção diretamente nas residências. As cartinhas oficiais da campanha ficam disponíveis exclusivamente nas agências da estatal ou no Blog.

Entre os mais pedidos: bolas, carrinhos, bonecas, bicicletas e

o famoso “squishy”. Foto: Divulgação/Correios

Presentes com descontos e entrega garantida Pelo segundo ano consecutivo, o Mais Correios, marketplace da estatal, também entra na campanha. Com a parceria, padrinhos e madrinhas podem adquirir os presentes na página especial https://www.maiscorreios.com. br/cartinhas-de-natal , após selecionar os pedidos no blog da campanha. O site oferece 10% de desconto em itens da categoria “brinquedos”. Além disso, padrinhos e madrinhas do Distrito Federal e da região metropolitana de São Paulo podem comprar os presentes selecionados na página especial dedicada à campanha e solicitar a entrega diretamente na Casa do Papai Noel, para serem encaminhados às crianças. A ideia é deixar a adoção mais simples e prática, do pedido à entrega do presente. Assim, a tecnologia e a força logística dos Correios ajudam a ampliar uma tradição que une crianças em situação de vulnerabilidade a quem quer fazer o Natal delas acontecer. Como funciona a campanha Há mais de três décadas, o projeto transforma cartinhas em histórias de solidariedade, conectando crianças em situação de vulnerabilidade social a madrinhas e padrinhos dispostos a tirar seus sonhos do papel. A ação mobiliza secretarias estaduais e municipais de educação, escolas da rede pública, instituições parceiras, empregadas e empregados dos Correios e a sociedade em geral.

A campanha recebe cartinhas em parceria com escolas e instituições socioeducativas,

além de pedidos enviados diretamente da sociedade. Foto: Divulgação/Corrreios

Ao longo de sua história, mais de 7 milhões de cartinhas já foram atendidas. Somente no ano passado, 305 mil cartas foram adotadas. Em 2026, o objetivo é novamente alcançar 100% de adoção dos pedidos cadastrados na campanha. Os Correios recebem cartinhas de crianças que enviam seus pedidos diretamente ao Papai Noel e também de estudantes de escolas da rede pública, até o 5º ano do ensino fundamental, e de instituições parceiras. Depois de lidas e selecionadas conforme os critérios da campanha, as cartas são disponibilizadas de forma anônima nos pontos de adoção e no Blog Noel Emissão Postal Comemorativa de Natal 2026 Em meio à programação natalina, os Correios também lançaram a Emissão Postal Comemorativa de Natal 2026, que apresenta a paz como o maior presente para a humanidade. A imagem estampada no selo apresenta um anjo envolvendo o planeta Terra em um gesto de proteção, sob a luz de uma estrela que representa a esperança, enquanto os laços simbolizam os vínculos que conectam pessoas, comunidades, cidades e nações. Com a emissão, os Correios celebram o Natal renovando uma mensagem de diálogo, solidariedade e convivência pacífica entre os povos. Mais informações sobre a emissão podem ser adquiridas na Loja Correios. As histórias, os personagens e os principais momentos da campanha Papai Noel dos Correios 2026 também podem ser acompanhados nas redes sociais oficiais da empresa: Facebook: @correios

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