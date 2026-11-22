Cronograma incluiu roçagem, capina, plantio, poda de árvores e manutenção asfáltica (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

Na roçagem mecanizada e capina, os trabalhos foram realizados no Residencial Flamboyant, Residencial Santos Dumont, Residencial Buritis, Setor Summerville, Jardim Ibirapuera, Jardim Bom Clima, Residencial Shangrilá e Residencial Bela Vista, além do Residencial Flor de Liz, bairro Santo André e Vila João Luiz de Oliveira. A capina manual também foi executada no Setor Central.

Já na roçagem manual, as equipes atuaram na Avenida Brasil Sul; no Setor Industrial Munir Calixto, na Avenida CAOA e no Anel Viário; no Residencial Santos Dumont, na Avenida Vilmar Adair Gomes; na região do Las Palmas, na Rua 13; no Jardim Primavera; no Setor Summerville; no DAIA, na região da 3ª Delegacia Regional de Polícia e do trevo; no Anápolis City, na Avenida Engenheiro Geraldo de Pina; no Jardim das Américas, na Avenida Raimundo Carlos Costa; na região do Ginásio Internacional Newton de Faria, na Avenida Brasil Norte; no Jardim Progresso, no campo e na Avenida 10; na Vila Jaiara, na Avenida Fernando Costa; em Bom Sucesso, na Rua Curitiba; e no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE). Os trabalhos também foram realizados no Feirão do IAPC; na Avenida Federal, na Vila Goiás; na Avenida Presidente Vargas, no Setor Industrial Munir Calixto, trecho do Anel Viário; na Avenida Dona Elvira, na Vila Santa Maria de Nazaré; no Viaduto Ayrton Senna, no Anápolis City; na Avenida Presidente Vargas, no Bairro Eldorado; na Avenida Monte Sinai, no Residencial Monte Sinai; e na Avenida JK, na região do trevo.

Os serviços de poda de árvores foram realizados na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Maracanã; na Avenida Fernando Costa, na Vila Jaiara, região Norte; no bairro Santo André e na Vila São Joaquim. As equipes também realizaram plantio no Viaduto Ayrton Senna, no Parque da Jaiara, no Trevo da Havan e no Morro da Capuava.

A poda ornamental contemplou o Parque JK, o Parque da Jaiara, a Praça Abadia Daher, a Praça das Mães e o Morro da Capuava.

Na manutenção asfáltica, os trabalhos foram realizados na Avenida Brasil Sul, no Parque Residencial das Flores, no bairro Santa Cecília, no Residencial Flamboyant, no Residencial Buritis, na região Central, no bairro Maracanã, na Vila Industrial, no Conjunto Habitacional Filostro Machado Carneiro, no bairro Boa Vista, em Bom Sucesso, no Jardim Progresso, na região do Itamaraty e no Jardim Alvorada. Os serviços também foram realizados na Avenida Fernando Costa, na Avenida Presidente Kennedy, no Residencial Flor do Cerrado, na Avenida Divino Pai Eterno, no Jardim América, na Vila Formosa e no bairro Jundiaí. A programação também incluiu serviços com Bobcat na região do Alvorada e na Avenida Brasil, retroescavadeira na Avenida Federal e pá-carregadeira na região do Centenário, conhecida como Eucalipto, além de intervenções em quebra-molas.