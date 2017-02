LUANA CAVALCANTE

O deputado federal Rubens Otoni (PT) visitou o prefeito Roberto Naves (PTB) em seu gabinete, nesta segunda-feira (20/2), para informar que cerca de R$ 10 milhões em emendas individuais estão garantidas para Anápolis neste ano.

Esse foi o primeiro encontro do petista com o petebista, no centro administrativo, desde que Roberto tomou posse. “A comunidade sabe das disputas políticas, mas também sabe do nosso compromisso com a melhoria da qualidade de vida da população”, observou o parlamentar.

Rubens apresentou cerca de R$ 7 milhões de recursos por meio de emendas individuais de sua autoria que, segundo ele, já estão disponíveis para a Prefeitura de Anápolis.

São emendas para as áreas da saúde, esporte, infraestrutura, agricultura, e cultura. “Queremos que a administração dê os resultados esperados à comunidade”, pontuou Rubens Otoni.

O deputado federal explicou que são mais R$ 3 milhões do orçamento de 2017 que estarão disponibilizados, e que se somarão aos R$ 7 milhões que já estão liberados para a administração municipal.

“São na prática cerca de R$ 10 milhões de emendas individuais para 2016 e 2017, são os recursos de iniciativa minha. De agora em diante vamos discutir ano a ano, a verba e as áreas que precisam”, esclareceu o parlamentar.

Na área de esporte existem duas emendas, ambas para a obra do Estádio Jonas Duarte, cada uma delas de R$ 1,8 milhão e que a administração anterior utilizou até agora R$ 300 mil.

“Na área da saúde existe mais de R$ 1 milhão para a ampliação do Cais Progresso, a construção da Unidade Básica de Saúde do Residencial Leblon e também compras de equipamentos para a rede”, informou Rubens.

O parlamentar informou ainda que para a infraestrutura, cultura e agricultura são R$ 1,5 milhão. O deputado Rubens Otoni ressaltou que estes recursos anunciados, são além dos já disponibilizados para entidades como Santa Casa e Apae.

A Prefeitura de Anápolis também pode buscar recursos da emenda de bancada. “Tem a iniciativa da bancada de emendas coletivas que deixo para o coordenador, o deputado Jovair Arantes (PTB) para anunciar, mas estarei acompanhando”, disse Rubens Otoni.

O parlamentar comentou que saberá separar bem o que é a disputa político-eleitoral daquilo que é a responsabilidade administrativa.

O deputado Rubens Otoni falou à imprensa ainda sobre assuntos como segurança pública e obras necessárias para melhorar as estradas que cortam o Estado de Goiás. Ele lembrou que os setores são uma preocupação do seu mandato e que estará em Brasília buscando colocar em pauta as soluções para estas áreas.

Administração

O prefeito Roberto Naves elogiou o deputado Rubens Otoni pela visita e seu posicionamento. Ele lembrou que as emendas são importantes e que agora o Executivo fará os projetos necessários para enviar à Brasília e assim fazer com que o dinheiro de fato chegue à Anápolis.

“Por isso a importância da assessoria do Proana – órgão que a prefeitura tem para acompanhar o dinheiro das emendas. Vamos modernizar esse processo para que todos os recursos se transformem em benefício para Anápolis”, falou o prefeito.