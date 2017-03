ANA CLARA ITAGIBA

A partir de agora, as provas teóricas para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) serão feitas por uma plataforma digital. Anápolis é a cidade do interior de Goiás pioneira no sistema.

Segundo o vereador Fernando de Paiva (PTN), antes o resultado das provas teóricas demorava cerca de 15 dias para ficar pronto. “Agora é online e isso facilita na correção. Antigamente, as provas eram encaminhadas para a conferência da UEG para serem corrigidas mediante um gabarito e isso demorava muito. A partir de agora, quando o candidato terminar, o resultado já está pronto”, disse.

Outro fator que contribuiu para a troca do sistema é que havia um manuseio excessivo de processos e papeis. “Agora é muito mais seguro”, disse o vereador, que é funcionário de carreira do Detran Goiás. Fernando explicou que esse novo processo veio para modernizar o sistema. “Hoje mesmo estive lá [na Ciretran] e já estão trabalhando na instalação dos computadores”, completou.

Antes as provas eram feitas somente nos domingos na UEG, agora acontecerão na Ciretran nas terças e quintas. “O local é amplo, arejado e muito confortável. Dá para atender todo mundo”, completou Fernando.

