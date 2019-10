Foto: divulgação/internet

O Jornal O Popular divulgou nesta tarde de quinta-feira, 10, informações sobre o último boletim médico sobre o estado de saúde do governador Ronaldo Caiado. Segundo o Hospital Sírio-Libanês o Governador deve receber alto nos próximos dias. Pela manhã, Caiado foi submetido a uma angioplastia com implantação de um stent e fez um novo cateterismo e não foi detectado enfarte. Ronaldo ficará por mais 24 horas internado na UTI – Unidade de Terapia Intensiva, esta unidade permite a presença de familiares. A primeira dama Gracinha Caiado e os quatro filhos o acompanham. No boletim o hospital diz que o Governador “encontra-se estável, com previsão de alta nos próximos dias. Ele está sendo assistido pela equipe do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho. Segundo a reportagem ele deverá receber alta dentro de três ou quatro dias.