Aluguel Social: últimos dias de inscrição em cinco municípios goianos

Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social: prazo de inscrição termina na quinta-feira (08/01) para 280 vagas disponíveis em Alto Horizonte, Cabeceiras, Caçu, Montividiu do Norte e Urutaí (Fotos: Agehab)

O prazo de inscrição do Aluguel Social em cinco municípios goianos termina na próxima quinta-feira (08/01). O programa da Agência Goiana de Habitação (Agehab), em parceria com o programa Goiás Social, está com 280 vagas disponíveis.

Podem se inscrever moradores de:

Alto Horizonte,

Cabeceiras,

Caçu,

Montividiu do Norte

Urutaí.

As inscrições podem ser feitas pelo site goias.gov.br/agehab ou pelo aplicativo Aluguel Social.

A coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, destaca a importância da ação para a melhoria da qualidade de vida das famílias.

“O Governo de Goiás está firme no compromisso de ajudar as famílias em vulnerabilidade, proporcionando a elas dignidade e segurança habitacional”, afirma.

Titular da Agehab, Alexandre Baldy reforça o impacto positivo do programa para a população.

“Foram quase 11 mil cartões entregues somente em 2025. Este é um passo importante para a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária”, destaca.

O Aluguel Social é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social que, por algum motivo, não têm condições de arcar com o aluguel de uma residência. O benefício proporciona o pagamento de um valor mensal de R$ 350, por 18 meses, para o aluguel de imóveis situados em municípios goianos com vagas abertas.

Os interessados devem atender aos requisitos definidos pela Agehab, que inclui renda de até meio salário mínimo por pessoa da família, inscrição atualizada no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e morar há pelo menos três anos no município em questão.

Municípios e vagas disponíveis

Alto Horizonte: 75 vagas

Cabeceiras: 50 vagas

Caçu: 75 vagas

Montividiu do Norte: 50 vagas

Urutaí: 30 vagas

Total: 280 vagas

Serviço

Assunto: Inscrições para programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social

Data: Até a próxima quinta-feira (08/01/2026)

Inscrições e informações: goias.go.gov.br/agehab ou

aplicativo Aluguel Social