Aluguel Social: últimos dias de inscrição em cinco municípios goianos
O prazo de inscrição do Aluguel Social em cinco municípios goianos termina na próxima quinta-feira (08/01). O programa da Agência Goiana de Habitação (Agehab), em parceria com o programa Goiás Social, está com 280 vagas disponíveis.
Podem se inscrever moradores de:
- Alto Horizonte,
- Cabeceiras,
- Caçu,
- Montividiu do Norte
- Urutaí.
As inscrições podem ser feitas pelo site goias.gov.br/agehab ou pelo aplicativo Aluguel Social.
A coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, destaca a importância da ação para a melhoria da qualidade de vida das famílias.
“O Governo de Goiás está firme no compromisso de ajudar as famílias em vulnerabilidade, proporcionando a elas dignidade e segurança habitacional”, afirma.
Titular da Agehab, Alexandre Baldy reforça o impacto positivo do programa para a população.
“Foram quase 11 mil cartões entregues somente em 2025. Este é um passo importante para a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária”, destaca.
O Aluguel Social é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social que, por algum motivo, não têm condições de arcar com o aluguel de uma residência. O benefício proporciona o pagamento de um valor mensal de R$ 350, por 18 meses, para o aluguel de imóveis situados em municípios goianos com vagas abertas.
Os interessados devem atender aos requisitos definidos pela Agehab, que inclui renda de até meio salário mínimo por pessoa da família, inscrição atualizada no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e morar há pelo menos três anos no município em questão.
Municípios e vagas disponíveis
- Alto Horizonte: 75 vagas
- Cabeceiras: 50 vagas
- Caçu: 75 vagas
- Montividiu do Norte: 50 vagas
- Urutaí: 30 vagas
Total: 280 vagas
Serviço
Assunto: Inscrições para programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social
Data: Até a próxima quinta-feira (08/01/2026)
Inscrições e informações: goias.go.gov.br/agehab ou
aplicativo Aluguel Social