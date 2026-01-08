Abertas inscrições para curso gratuito de francês na Biblioteca Municipal Zeca Batista

Para participar, é necessário ter idade mínima de 15 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de endereço no momento da inscrição (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O curso será ofertado em duas turmas presenciais, com aulas semanais e vagas limitadas. A turma iniciante A1.1 terá aulas às segundas-feiras, das 13h às 14h, com início no dia 23 de fevereiro. Já a turma de francês intermediário A2.2 terá aulas às quartas-feiras, das 15h às 16h, com início no dia 25 de fevereiro. Ao todo, são 20 vagas por turma, e as inscrições serão encerradas assim que as vagas forem preenchidas.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente, diretamente na Biblioteca Municipal Zeca Batista. Para participar, é necessário ter idade mínima de 15 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de endereço no momento da inscrição.

O curso é totalmente gratuito e tem como foco o ensino das noções básicas e intermediárias da língua francesa, além de aspectos culturais ligados à francofonia. A proposta é oferecer aos participantes uma experiência de aprendizado acessível, contribuindo para a ampliação do repertório cultural, educacional e profissional dos alunos.