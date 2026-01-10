Primeira rodada da Anapolina promete casa cheia e grandes expectativas do torcedor da Xata

Por Cris Mateus

Com grandes expectativas de vitória, o torcedor da Anapolina promete encher o Estádio Jonas Duarte para o primeiro duelo da equipe no campeonato, diante do Inhumas. A partida marca o retorno da Rubra à elite do futebol goiano e aumenta ainda mais a empolgação da torcida.

Após uma preparação de quase dois meses, a Anapolina realizou quatro amistosos visando o início da competição. Em entrevistas, o técnico Flávio Tanajura sempre destacou a importância de competir bem no principal campeonato do estado.

“Sabemos da dificuldade, por ser um campeonato curto, mas tivemos uma boa preparação e estamos confiantes de que vamos fazer um bom campeonato”, afirmou o treinador.

Para o torcedor, as expectativas são as melhores neste retorno da Xata à elite. Jorge, torcedor apaixonado do clube, destaca a confiança no time, nesse retorno a principal competição. “Estamos contentes em estar de volta a elite e muito ansiosos para domingo, porém com certo pé no chão porque o campeonato mudou muito desde a última vez que jogamos em 2020. A torcida almeja os três pontos no domingo para começar bem no campeonato somando pontos contra um adversário direto na busca pelo calendário”.

A bola rola no Jonas Duarte com promessa de arquibancadas cheias e clima de decisão já na primeira rodada.

Ficha Técnica

Campeonato Goiano – 1ª Divisão

Anapolina x Inhumas

📅 Data: 11/01/2026

⏰ Horário: 10h

Provável escalação da Anapolina:

Arthur; Pacajus, Donato, Lula, Wadson; Dudu, Matheus Chaves, Roberto Baggio, Wesley; Iury Tanque e Cesinha.

Técnico: Flávio Tanajura

Inhumas: Wallace; João Salles, Davy Dias, Alan Ferreira e Fernandinho; Gustavo Petrocelli, Murilo Rosa e Cássio Júnior; Luiz Fernando, Pedro Henrique e Johnatan Cardoso.

Técnico: Cléber Gaúcho