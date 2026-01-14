Rimet Jules lidera enquete do Portal Via Goiás e é apontado como vereador mais atuante de 2025

Parlamentar do PT alcançou 8.801 votos em votação popular com mais de 28 mil participações e se destacou pela capacidade de mobilização e produção legislativa

O vereador Rimet Jules foi o mais votado na enquete promovida pelo Portal Via Goiás, que perguntou à população: “Qual vereador mais trabalhou em 2025?”. Com 8.801 votos, Rimet Jules liderou a sondagem, que contabilizou 28.694 votos e foi encerrada no dia 11 de janeiro de 2026.

Divulgada nas redes sociais e em grupos de WhatsApp, a enquete chamou a atenção pela ampla participação popular e pelo engajamento das equipes parlamentares ao longo do período de votação.

O resultado reforça a visibilidade do mandato de Rimet Jules, que em 2025 somou 194 ações legislativas, entre projetos de lei, indicações, requerimentos e outras proposições. Atuando na oposição ao Executivo municipal, o parlamentar se destacou pela intensidade da atuação fiscalizatória e legislativa, mesmo diante de um alto número proporcional de reprovações, reflexo do posicionamento crítico adotado ao longo do ano.

A enquete evidenciou não apenas o volume de trabalho desenvolvido ao longo de 2025, mas também o potencial de mobilização política dos parlamentares que se destacaram, consolidando Rimet Jules como uma das principais referências do Legislativo anapolino no último ano.