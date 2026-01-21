UEG abre processo seletivo simplificado para contratação de engenheiros

21 de janeiro de 2026
UEG publicou Edital nº 01/2026 do processo seletivo simplificado para provimento de vagas destinadas a engenheiro civil e engenheiro eletricista (Foto: UEG)

A Universidade Estadual de Goiás (UEG), por meio do Núcleo de Seleção da Universidade Estadual de Goiás, publicou, nesta terça-feira (20/01), o Edital nº 01/2026 do processo seletivo simplificado para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para engenheiro civil e engenheiro eletricista.

As vagas são destinadas à atuação na Administração Central, câmpus e unidades universitárias da instituição. O edital completo e o local para as inscrições estão disponíveis aqui.

Vagas

São ofertadas oito vagas, sendo seis para engenheiro civil e duas para engenheiro eletricista, com reserva de vagas para candidatos negros (pretos e pardos), conforme a legislação vigente.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 9.434,70 para ambas as funções. Os profissionais selecionados serão lotados, inicialmente, na Gerência de Infraestrutura da UEG, em Anápolis, podendo atuar em diferentes unidades da universidade, de acordo com a necessidade institucional.

Inscrições ao processo seletivo da UEG

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Núcleo de Seleção da UEG, até 5 de fevereiro. A taxa de inscrição é de R$ 80,00, com possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de sangue ou medula óssea e doadoras regulares de leite materno, desde que atendidos os critérios previstos no edital.

O processo seletivo terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Todas as informações, convocações e resultados serão divulgados exclusivamente no site do Núcleo de Seleção da UEG, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar as publicações oficiais.

Serviço

Data: até 5 de Fevereiro
Vagas: oito vagas
Valor da inscrição: R$ 80,00
Inscriçõeswww.nucleodeselecao.ueg.br

