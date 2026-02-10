Prefeitura divulga programação de serviços de roçagem para esta terça-feira (10)

10 de fevereiro de 2026
capina

Serviços poderão sofrer alterações em decorrência de condições climáticas ou situações emergenciais que demandem o remanejamento das equipes (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis segue com os serviços de revitalização e cuidado urbano e divulgou a programação prevista para esta terça-feira (10). As ações são executadas pela Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente e incluem serviços de roçagem, capina e poda de grama em diferentes pontos da cidade.

Ao longo do dia, os trabalhos de roçagem e capina estão programados para os bairros Jardim Itália, Residencial Morumbi, Vivian Park (2ª etapa), Residencial Florença, Avenida Presidente Kennedy e Bairro Jundiaí.

Já os serviços de poda de grama serão realizados na Avenida Getulino Artiaga, no Setor Central; na Estação de Esporte; no Residencial do Cerrado, incluindo a Avenida Araticum; na Avenida Faiad Hanna, no Setor Central; na Avenida Presidente Vargas, no Bairro Eldorado; no bairro Faiana; no Campo Jardim das Américas; além do Cemitério São Miguel e da Avenida Principal, no Setor Sul.

Chuvas

A Prefeitura informa que a programação poderá sofrer alterações em decorrência de condições climáticas ou situações emergenciais que demandem o remanejamento das equipes.

