UPA da Vila Esperança fecha para reforma a partir desta quarta-feira (11)

11 de fevereiro de 2026
upa alair mafra

Obra faz parte da reestruturação da rede de urgência e emergência de Anápolis, começada em janeiro de 2025 (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A UPA Alair Mafra, na Vila Esperança, suspenderá o atendimento ao público a partir da manhã desta quarta-feira (11), para receber uma reforma geral. Enquanto a estrutura é transferida para o antigo Hospital Municipal Jamel Cecílio, pacientes à procura dos serviços de urgência e emergência do município deverão buscar, provisoriamente, o Hospital Municipal Alfredo Abrahão e a Unidade Mista da Vila Norte, ambos com funcionamento 24 horas.

A secretária de Saúde, Jaqueline Rocha, explica que as equipes da UPA serão divididas entre as duas unidades para que o aumento da demanda não prolongue o tempo de espera. “Decidimos fazer essa transição às vésperas do feriado do Carnaval para que a transferência cause o mínimo impacto possível”, diz a responsável pela pasta, observando que a ausência de um calendário festivo no município contribui para a falta de ocorrências típicas do período.

Mas atenção: a redistribuição do fluxo de pacientes entre o Hospital Alfredo Abrahão e a Unidade 24h da Vila Norte é temporária. De acordo com o planejamento da Secretaria, no próximo domingo (15), com a instalação do gerador feita e a montagem da central de gases medicinais finalizada e testada, a população já poderá procurar as instalações do antigo Hospital Municipal Jamel Cecílio, onde a UPA Alair Mafra funcionará nos próximos meses.

A reforma da UPA Alair Mafra foi uma das prioridades da gestão Márcio Corrêa para a saúde e desde o ano passado o município vem se organizando para a mudança. A obra faz parte da reestruturação da rede de urgência e emergência de Anápolis, começada em janeiro de 2025, assim que o atual prefeito tomou posse.

