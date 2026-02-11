UPA da Vila Esperança fecha para reforma a partir desta quarta-feira (11)

Obra faz parte da reestruturação da rede de urgência e emergência de Anápolis, começada em janeiro de 2025 (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A secretária de Saúde, Jaqueline Rocha, explica que as equipes da UPA serão divididas entre as duas unidades para que o aumento da demanda não prolongue o tempo de espera. “Decidimos fazer essa transição às vésperas do feriado do Carnaval para que a transferência cause o mínimo impacto possível”, diz a responsável pela pasta, observando que a ausência de um calendário festivo no município contribui para a falta de ocorrências típicas do período.

Mas atenção: a redistribuição do fluxo de pacientes entre o Hospital Alfredo Abrahão e a Unidade 24h da Vila Norte é temporária. De acordo com o planejamento da Secretaria, no próximo domingo (15), com a instalação do gerador feita e a montagem da central de gases medicinais finalizada e testada, a população já poderá procurar as instalações do antigo Hospital Municipal Jamel Cecílio, onde a UPA Alair Mafra funcionará nos próximos meses.

A reforma da UPA Alair Mafra foi uma das prioridades da gestão Márcio Corrêa para a saúde e desde o ano passado o município vem se organizando para a mudança. A obra faz parte da reestruturação da rede de urgência e emergência de Anápolis, começada em janeiro de 2025, assim que o atual prefeito tomou posse.