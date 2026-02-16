Manutenção asfáltica atende 11 bairros de Anápolis nesta segunda-feira (16)

Serviços de manutenção urbana seguem sendo realizados em toda cidade seguindo o cronograma da Secretaria de Obras (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

As equipes atuarão nos bairros Jaiara, Alexandrina, São João, Jardim Arco Verde, Santa Isabel, Boa Vista e Centro.

O serviço também contemplará vias do Bairro de Lourdes, Recanto do Sol, Santa Maria de Nazareth e Anápolis City.

Chuvas

A Prefeitura informa que o cronograma poderá ser ajustado em função das condições do tempo ou de ocorrências emergenciais constatadas pelas equipes técnicas.