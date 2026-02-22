CadÚnico Itinerante facilita inscrição e atualização cadastral

Para receber o atendimento é importante que os moradores compareçam com documentos pessoais e comprovante de endereço atualizados para garantir um atendimento mais rápido e eficiente (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Para receber o atendimento é importante que os moradores compareçam com documentos pessoais e comprovante de endereço atualizados para garantir um atendimento mais rápido e eficiente.

Manter os dados atualizados no CadÚnico é fundamental para que famílias e cidadãos possam participar e permanecer em programas sociais que oferecem auxílios em áreas como renda, habitação, educação e assistência social. Informações como mudança de endereço, quantidade de moradores no domicílio e renda familiar influenciam diretamente na manutenção dos benefícios.

Confira o cronograma do atendimento móvel:

23/02 (segunda-feira): Interlândia, na Rua Aurora

24/02 (terça-feira): Joanápolis, na Subprefeitura;

25/02 (quarta-feira): Bairro Munir Calixto, na Av. Central, nº 305, no Setor Industrial Munir Calixto;

26/02 (quinta-feira): Goialândia, na Subprefeitura;

27/02 (sexta-feira): Souzânia, na Subprefeitura.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, o atendimento itinerante amplia o alcance dos serviços públicos, reduz deslocamentos e garante mais agilidade, inclusão e dignidade às famílias atendidas, fortalecendo o acesso aos direitos sociais e aproximando o poder público da comunidade.