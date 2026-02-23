Divulgado resultado final do Processo Seletivo da Secretaria de Obras

23 de fevereiro de 2026
pintor

Lista completa com os nomes dos classificados, a documentação exigida para a convocação e todas as orientações estão disponíveis no Diário Oficial do Município (DOM) (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis divulgou o resultado final do Processo Seletivo Simplificado destinado ao reforço das equipes da Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Ao todo, o edital contempla 234 vagas temporárias.

A seleção abrange funções essenciais para a manutenção da cidade e a execução de serviços urbanos. Entre os cargos voltados a candidatos com ensino fundamental incompleto estão motorista de caminhão, motorista de carreta, pedreiro (artífice) e servente. Os salários podem chegar a R$ 2.700, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 212.

O edital também prevê oportunidades para candidatos com ensino médio completo, especialmente nas funções ligadas à operação de máquinas pesadas, como operador de trator, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, motoniveladora, rolo compactador e minicarregadeira.

Após a convocação, os candidatos selecionados têm o prazo de três dias úteis para assinatura do contrato.

A lista completa com os nomes dos classificados, a documentação exigida para a convocação e todas as orientações estão disponíveis no Diário Oficial do Município (DOM), por meio do link:
https://www.anapolis.go.gov.br/wp-content/uploads/2026/02/Diario_Oficial_3.879-2026.pdf

