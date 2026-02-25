Número de procedimentos hospitalares cresce em 2025 ao se comparar com 2024

25 de fevereiro de 2026
hospital georges hajjar

Dados evidenciam o fortalecimento da rede municipal de saúde (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis registrou um aumento importante nos procedimentos hospitalares realizados na rede municipal de saúde no primeiro ano de gestão do prefeito Márcio Corrêa (PL). Os números indicam que os procedimentos passaram de 15.621 em 2024 para 18.672 em 2025.

A ampliação é resultado de medidas estruturais adotadas pela administração, como a entrega do Hospital Georges Hajjar, a abertura de portas do Hospital Municipal Alfredo Abrahão logo no início de 2025, além da implantação do novo Centro de Especialidades Odontológicas.

Houve ainda a reestruturação das UPAs, com destaque para a intervenção na UPA Alair Mafra (Vila Esperança) devido a problemas estruturais, incluindo a troca da gestão e, agora, uma reforma.

Dentro desse cenário de expansão, a rede também apresentou crescimento relevante em procedimentos de média e alta complexidade. Cirurgias do aparelho digestivo passaram de 810 para 1.344, enquanto os procedimentos do aparelho geniturinário avançaram de 855 para 1.367. Outro destaque é a nefrologia, que praticamente dobrou, saindo de 272 para 544 procedimentos, reforçando a atenção às doenças crônicas.

Os dados evidenciam o fortalecimento da rede municipal de saúde, com impacto direto na ampliação do acesso da população aos serviços, na redução das filas de espera e na melhoria da resolutividade do atendimento prestado à população de Anápolis.

Tags: ,

Veja também

Screenshot 2026-02-25 084054

Copa do Brasil na Nova FM, Anápolis X Cianorte, link aqui:

25 de fevereiro de 2026
banda lira de prata

Quarta Cultural abre temporada 2026 com concerto da Banda Lira de Prata e solistas do Coro Sinfônico de Anápolis

25 de fevereiro de 2026
cnh

Condutor pode ter isenção na emissão da CNH definitiva

25 de fevereiro de 2026

Confira também

Screenshot 2026-02-25 084054

Copa do Brasil na Nova FM, Anápolis X Cianorte, link aqui:

25 de fevereiro de 2026
banda lira de prata

Quarta Cultural abre temporada 2026 com concerto da Banda Lira de Prata e solistas do Coro Sinfônico de Anápolis

25 de fevereiro de 2026
cnh

Condutor pode ter isenção na emissão da CNH definitiva

25 de fevereiro de 2026
hospital georges hajjar

Número de procedimentos hospitalares cresce em 2025 ao se comparar com 2024

25 de fevereiro de 2026
ype

Ypê consolida em Goiás modelo pioneiro de tratamento de efluentes e reuso de água na indústria

25 de fevereiro de 2026