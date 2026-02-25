Número de procedimentos hospitalares cresce em 2025 ao se comparar com 2024

Dados evidenciam o fortalecimento da rede municipal de saúde (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A ampliação é resultado de medidas estruturais adotadas pela administração, como a entrega do Hospital Georges Hajjar, a abertura de portas do Hospital Municipal Alfredo Abrahão logo no início de 2025, além da implantação do novo Centro de Especialidades Odontológicas.

Houve ainda a reestruturação das UPAs, com destaque para a intervenção na UPA Alair Mafra (Vila Esperança) devido a problemas estruturais, incluindo a troca da gestão e, agora, uma reforma.

Dentro desse cenário de expansão, a rede também apresentou crescimento relevante em procedimentos de média e alta complexidade. Cirurgias do aparelho digestivo passaram de 810 para 1.344, enquanto os procedimentos do aparelho geniturinário avançaram de 855 para 1.367. Outro destaque é a nefrologia, que praticamente dobrou, saindo de 272 para 544 procedimentos, reforçando a atenção às doenças crônicas.

Os dados evidenciam o fortalecimento da rede municipal de saúde, com impacto direto na ampliação do acesso da população aos serviços, na redução das filas de espera e na melhoria da resolutividade do atendimento prestado à população de Anápolis.