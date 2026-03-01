Goiás tem cinco casos de Mpox em investigação; Secretaria Municipal de Saúde reforça cuidados à população

Prevenção pode ser feita com a higienização frequente das mãos, evitando compartilhar objetos pessoais e o contato direto com pessoas que tenham suspeita ou confirmação da doença (Foto: Divulgação / Ministério da Saúde)

A Mpox é uma infecção viral transmitida pelo contato íntimo ou próximo com pessoa infectada, principalmente por meio de lesões na pele, fluidos corporais, como pus e sangue, e também pela saliva, em casos de feridas na boca.

Os sintomas mais comuns são erupções cutâneas que evoluem para bolhas, além de febre, dor de cabeça, dores no corpo e inchaço dos gânglios. As lesões podem surgir em diferentes partes do corpo, como rosto, mãos, pés e região genital. De acordo com o Ministério da Saúde, o período de incubação varia de 3 a 16 dias, podendo chegar a 21.

A prevenção pode ser feita com a higienização frequente das mãos, evitando compartilhar objetos pessoais e o contato direto com pessoas que tenham suspeita ou confirmação da doença.

Sem acompanhamento adequado, a Mpox pode causar complicações, como infecções secundárias nas lesões, pneumonia, infecção ocular, desidratação e desnutrição. Em casos raros, pode evoluir para óbito.

O que fazer em caso de suspeita

Em caso de suspeita da doença ou de contato direto, nos últimos 21 dias, com pessoa com suspeita, a Secretaria Municipal de Saúde orienta que o paciente procure imediatamente a Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima da residência.

Ao chegar no local, é necessário usar máscara, informar os sintomas e relatar o possível contato ou os sintomas, para que a equipe realize a avaliação, a coleta de exames e a notificação. Na unidade, o paciente receberá orientações de cuidados ou, se necessário, encaminhamento hospitalar.