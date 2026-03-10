Panificadora Escola impulsiona geração de renda e transforma vidas em Anápolis

Cursos gratuitos de panificação e confeitaria ajudam moradores de Anápolis a desenvolver habilidades, empreender e conquistar independência financeira (Foto; Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Apaixonada por culinária, Gabriela vendia brigadeiros nas ruas e decidiu ir além, investindo em uma carreira na área. Com a ajuda da capacitação oferecida pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, ela encontrou técnica, segurança e confiança para realizar o sonho de viver do que ama.

Para ela, o curso não foi apenas uma qualificação profissional, mas o ponto de virada que mudou sua história. “Eu me aprimorei e comecei a produzir meus próprios salgados. Hoje posso trabalhar de casa, tenho encomendas todos os dias e consigo viver fazendo aquilo de que mais gosto. Essa oportunidade transformou minha vida”, conta.

Assim como Gabriela, muitas outras pessoas no município também estão transformando suas trajetórias. Atualmente, a Panificadora Escola oferece cursos de Ovos de Páscoa, Pães Diversos, Doces Cristalizados, Panetone e Chocotone. Ao longo de 2025, quase 900 alunos participaram das capacitações.

A secretária municipal de Assistência e Políticas Sociais e primeira-dama de Anápolis, Carla Corrêa, afirma que, quando o poder público investe em qualificação profissional, está investindo diretamente na autonomia e na dignidade dos cidadãos. “Histórias como a da Gabriela mostram que a capacitação transforma talentos em oportunidades reais de geração de renda e independência”, destacou.

O próximo curso a ser oferecido pela instituição é o de Ovos de Páscoa, previsto para março deste ano. A unidade está localizada na Travessa Engenheiro Castilho, e é possível obter mais informações sobre as capacitações pelo WhatsApp (62) 9 8469-9686.