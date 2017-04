ANA CLARA ITAGIBA

Começa nesta quarta-feira (12.abr.17) a blitz educativa do Detran em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ação acontece em postos de fiscalização nas rodovias que ligam Goiânia, Caldas Novas, cidade de Goiás e Pirenópolis. Através da Balada Responsável Educativa, as orientações buscarão sensibilizar os condutores para os cuidados ao pegar a estrada, sobretudo, no que diz respeito ao cumprimento das regras de trânsito e aos perigos da combinação de álcool e direção.

A atividade marca o lançamento da Operação Semana Santa. Além da orientação, serão distribuídos materiais informativos para sanar dúvidas sobre segurança de trânsito.

Na oportunidade também serão verificadas as condições de circulação dos veículos, haverá a checagem da documentação dos condutores e, especialmente, aplicação a Lei Seca.

O condutor flagrado dirigindo sob influência de álcool será autuado conforme o Artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ele terá que pagar multa, terá a CNH recolhida e responderá processo que pode resultar na suspensão de 12 meses do direito de dirigir. O veículo também fica retido até que seja apresentado outro motorista, devidamente, habilitado.

A resolução também estabelece que, caso seja constatado pelo bafômetro valor igual ou superior a 0,34 miligramas por litro de ar (descontada a margem de erro) ou se o exame de sangue marcar resultado igual ou superior a seis decigramas de álcool por litro de sangue (6 dg/L), o motorista seja enquadrado em crime de trânsito. Além das punições administrativas, ele será preso em flagrante, podendo pegar de seis meses a três anos de detenção.

