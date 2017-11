LUANA CAVALCANTE

O Exame Nacional de Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja) será realizado neste domingo, 19 de novembro. A partir deste ano, a prova será o único exame que garante os certificados de ensino fundamental e médio aos que não se formaram na idade correta.

Em 2017, o Encceja será aplicado para 1.573.862 candidatos. Desses, 301.583 farão provas para o ensino fundamental e 1.272.279 para o ensino médio. A aplicação ocorrerá em 564 municípios do Brasil.

As provas são sempre organizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os candidatos com pontuação mínima terão isenção de taxa de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018.

Conseguirão ser aprovados e garantir o certificado todos os candidatos que acertarem 50% das questões em cada área e na redação.

As provas do Encceja acontecerão com um total de 120 questões, divididas sempre em quatro diferentes áreas. Serão um total de 30 questões por área, portanto, e haverá também uma redação.

Goiás

De acordo com o Inep, Goiás contará com 27 polos para a realização da avaliação: Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aragarças, Bela Vista de Goiás, Caldas Novas, Catalão, Cidade Ocidental, Formosa, Goianésia, Goiânia, Goianira, Inhumas, Itumbiara, Jaraguá, Jataí, Luziânia, Mineiros, Morrinhos, Nerópolis, Novo Gama, Planaltina, Rio Verde, Santo Antônio do Descoberto, Senador Canedo, Trindade e Valparaíso de Goiás.