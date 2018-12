O evento ocorrerá no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, no Setor Jaó, em Goiânia. Os políticos receberão o diploma expedido pela Justiça Eleitoral

DA REDAÇÃO

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) realizará, no dia 19 de dezembro, às 10 horas, a sessão de diplomação dos eleitos em 2018. Três deputados estaduais eleitos por Anápolis recebem o documento na solenidade: Amilton Filho (SD), Antônio Gomide (PT) e Coronel Adailton (PP). Também será diplomado o deputado federal com domicílio eleitoral na cidade, Rubens Otoni (PT), reeleito no dia 7 de outubro.

O evento ocorrerá no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, no Setor Jaó, em Goiânia. Os políticos receberão o diploma expedido pela Justiça Eleitoral. Estarão na cerimônia os eleitos para os cargos de governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual, bem como os suplentes de senador e os primeiros e segundos suplentes nos cargos de deputado federal e estadual.

A expedição do diploma pela Justiça Eleitoral depende de prova de que o eleito esteja em dia com o serviço militar. Desse modo, o presidente do TRE-GO, desembargador Carlos Escher, expediu o ofício solicitando aos candidatos eleitos e aos respectivos primeiros e segundos suplentes do sexo masculino com idade até 45 anos que apresentem prova de quitação com o serviço militar para a confecção dos diplomas até o próximo dia 14.