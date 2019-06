Hoje dia 20 de junho, a Igreja Católica celebra a Solenidade de Corpus Christi. Em Anápolis, todas as paróquias são convidadas a celebrar o Corpo de Cristo em um momento único, na Praça Bom Jesus, com a concentração a partir das 15h. A Santa Missa será presidida pelo bispo diocesano, Dom João Wilk, juntamente com os padres de Anápolis, às 17h. Comumente os fiéis fazem procissões saindo de suas paróquias até o local da celebração campal. Os horários das procissões são organizados conforme cada paróquia, levando em conta a distância que irão percorrer.

Devido ao grande fluxo de pessoas após a celebração, a Diocese entrou em contato com a empresa de ônibus URBAN que assegurou que “estão programando ônibus extras partindo do terminal/estação, a partir das 19h”. A empresa ainda ressaltou que “os horários programados continuam e haverá acréscimo extra conforme demanda. Inclusive nas catracas de solo da estação haverá mais atendentes”, no horário.

Corpus Christi é uma expressão latina que significa Corpo de Cristo. É uma festa móvel da Igreja Católica que tem por objetivo celebrar o mistério da Eucaristia, o sacramento do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo, e acontece sempre na quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade.

A celebração será transmitida pela página da Diocese no Facebook e pela Rádio São Francisco 97,7 FM.

A Diocese de Anápolis faz um convite aos católicos para juntos celebrar a fé na Eucaristia, tanto nas procissões quanto na celebração eucarística, fazendo deste momento um ato público da nossa fé.

