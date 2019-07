Apresentação oficial do elenco marca início dos preparativos para competição

Fonte: Prefeitura Municipal de Anápolis

Foto: Carlos Pasti

Único representante de Goiás na Superliga Brasileira de Vôlei – Série B, o Anápolis Vôlei realiza apresentação oficial do seu elenco no dia 15 de julho. O evento, que será às 15 horas, no Ginásio Internacional Newton de Faria, marca o início da preparação para o Campeonato Mineiro de Voleibol, que deve começar no fim de agosto.

O ponteiro Bruno Temponi, de 33 anos, ex-Vôlei Renata (SP), é o primeiro reforço a desembarcar em Anápolis. O atleta, que possui experiência internacional, gostou da receptividade na cidade. ‘‘O primeiro contato foi ótimo. Minha família foi muito bem recebida, também tenho que destacar toda a comissão técnica do clube. Um acolhimento assim faz a diferença nesse novo projeto’’, afirma.

O técnico do Anápolis Vôlei, Ricardo Picinin, sabe da responsabilidade de sua equipe, uma das favoritas ao acesso para a Superliga A. ‘‘O Mineiro vai nos dar ritmo. Montamos um elenco qualificado, com jogadores experientes e de renome. Precisamos do torcedor apoiando do início ao fim. O objetivo, todos sabem, é subir da Superliga B para A’’, completa.

O supervisor do time anapolino, Vinícius Cruz de Oliveira, reiterou o alto nível técnico do Campeonato Mineiro de Voleibol. ‘‘Temos as presenças do Sada Cruzeiro, Minas Tênis, Montes Claros, equipes de Superliga A. O planejamento agora é mais extenso também, temporada de dez meses’’, finaliza.

Cronograma

A primeira parte da programação do Anápolis Vôlei começa com exames médicos, avaliações com fisioterapeutas, além de trabalhos na Quadra de Areia Manakai e Academia Sérgio Borges, se estendendo até a segunda semana de agosto. No dia 12 do mesmo mês, a equipe retorna ao Ginásio Newton de Faria para treinos na quadra em período integral.

O projeto

Com média de quatro mil espectadores por jogo na Superliga B 2019, o Ginásio Internacional Newton de Faria sediou grandes partidas e colocou em sintonia o Anápolis Vôlei e o torcedor. Os maiores públicos da competição foram registrados na cidade, superando, até mesmo, partidas da Superliga Série A. O sucesso se deve a uma parceria entre Prefeitura de Anápolis e Instituto Dante Vôlei.

O fato de reconhecer a importância do esporte para a formação de crianças e jovens favoreceu a decisão do prefeito Roberto Naves – que, inclusive, já atuou como atleta de voleibol – e da administração, em inserir um representante anapolino no cenário nacional da modalidade.

Serviço

Apresentação Anápolis Vôlei

Data: 15 de julho

Local: Ginásio Internacional Newton de Faria

Horário: 15h

Entrada gratuita

Cronograma de treinos – Parte 1

Quadra de Areia Manakai (Bairro Jundiaí)

Datas: 23, 26, 29 e 31 de Julho/ 02, 05, 07 e 09 de Agosto

Horário: 8h às 10h

Academia Sérgio Borges (St. Central) – Início em 16 de julho, a partir das 9h