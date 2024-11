Inteligência Artificial do Detran agiliza atendimentos e serviços

Serviços também são oferecidos de forma presencial na sede do Detran em Goiânia e nas Ciretrans no interior (Foto: Detran)

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Goiás (Detran-GO) implementou um canal eletrônico de atendimento por meio de Inteligência Artificial, que está disponível para receber e dar respostas às demandas em relação aos serviços do Detran.

A atendente eletrônica recebeu o nome de Ana e pode ser acessada na página inicial do site do Detran.

“Com a implementação deste sistema, o Detran-GO se equipara às grandes empresas, bancos e órgãos que têm o mesmo padrão de atendimento”, explicA o presidente do Detran-GO, Waldir Soares.

Segundo ele, o objetivo é garantir a agilidade no atendimento, garantindo que os serviços sejam realizados de forma rápida e eficiente.

“O mais importante é que, ao final da ligação, se o usuário não estiver satisfeito, ele é encaminhado para o telefone 154, pelo qual vai ser atendido de viva voz. Ainda assim, se for alguém que não tem facilidade com os meios eletrônicos, ele terá os mesmos serviços presenciais na sede do Detran em Goiânia e nas Ciretrans no interior”, enfatizA o dirigente do órgão.

Inteligência Artificial do Detran

Estão cadastrados no atendimento da Ana um total de 23 serviços. O ícone para acesso está na página inicial do site do Detran. Quando o interessado acessa e indica o serviço desejado, a ferramenta dá informações gerais, aponta documentos necessários, valores das taxas e locais onde fazer as operações.

Por este mesmo processo, ficou mais fácil também obter a Carteira de Motorista, principalmente em caso de reprovação e necessidade de refazer teste. A remarcação é simples e o prazo de espera foi reduzido.