Caiado destaca industrialização do estado durante inauguração em Rio Verde

Governador Ronaldo Caiado durante inauguração de nova esmagadora de soja do Grupo Brejeiro em Rio Verde (Fotos: Lucas Diener)

O governador Ronaldo Caiado destacou a importância da industrialização do estado ao participar, na manhã desta quarta-feira (20/11), da solenidade de inauguração da nova esmagadora de soja do Grupo Brejeiro, em sua unidade de Rio Verde, no Sudoeste goiano.

Com investimento de R$ 200 milhões, a nova estrutura vai processar 2.200 toneladas de grãos por dia e permitirá ainda a separação de farelo e óleo da leguminosa.

“A Brejeiro está industrializando o nosso produto, que é isso que precisamos hoje. Nosso trabalho é para aumentar fortemente o nível da industrialização em Goiás para que a riqueza fique aqui, não apenas a produção primária”, ressaltou Caiado.

O chefe do Executivo goiano destacou ainda o potencial do estado e o trabalho realizado pelo governo para atrair grande empresas.

Governador fala do crescimento dos empregos formais em Goiás (Foto: Lucas Diener)

“Goiás é, hoje, o maior gerador de empregos do Centro-Oeste brasileiro. São postos formais, com carteira assinada. Só em setembro, o Produto Interno Bruno (PIB) já cresceu 8%. Avançamos a uma velocidade ímpar e cabe ao governo dar condições para que os empresários e os produtores rurais possam crescer também, dando infraestrutura, facilidade logística e condição energética”, explicou.

Com a nova esmagadora de soja, o Grupo Brejeiro, que atua em Goiás há mais de seis décadas, amplia a atuação no estado. A empresa já possui unidades em Anápolis, Nova Crixás, Novo Planalto, Uruaçu e Bom Jesus.

A expansão em Rio Verde, que recebe incentivos fiscais do ProGoiás, dobrará o número de empregos diretos, passando de 70 para 140, além de 80 postos de trabalho indiretos associados às equipes de montagem e infraestrutura. Os investimentos incluem, ainda, melhorias no setor de recebimento de soja no antigo armazém.

À frente do Grupo Brejeiro, o empresário Eduardo Define pontuou que a nova unidade ampliará a capacidade de competitividade da empresa no cenário nacional e internacional, além de impulsionar a produção goiana.

“Contribuímos para o progresso econômico de Goiás e vamos continuar a investir nesse lugar, que mostra suporte governamental para que, juntos, possamos promover o avanço e a geração de mais oportunidades”, disse o presidente da empresa.

O prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale, ressaltou a atuação forte do governo estadual na promoção de um ambiente positivo para o empresariado.