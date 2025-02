Parque da Matinha recebe R$ 5,5 milhões em emenda para revitalização

Recurso faz parte das ações que a gestão tem feito em Brasília para buscar benefícios para o município (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A cerimônia de entrega das emendas foi aberta ao público e contou com o prefeito Márcio Corrêa, da primeira-dama Carla Corrêa, do vice-prefeito Walter Vosgrau, do deputado estadual Amilton Filho e da presidente da Câmara Municipal, Andréia Rezende, dentre outras autoridades, como demais vereadores.

Segundo o prefeito, a revitalização do parque da matinha faz parte das demandas pedidas pela população e a busca de recursos em Brasília é uma estratégia da gestão para realizar melhorias na cidade com a obtenção de recursos.

“A revitalização da Matinha, em se tratando dos parques, foi onde eu tive a maior demanda de pedidos e para mim é uma das maiores riquezas ambientais. É simbólico para a cidade revitalizar esse parque”, comentou o chefe do Executivo.

O senador Vanderlan Cardoso comentou sobre a satisfação em destinar as emendas para o município. “Você pode ter certeza que, na nossa condição de senador, o que tiver ao nosso alcance, nós vamos fazer”, afirmou.

Outras emendas

O valor somado de emendas destinadas para a cidade é de R$ 13,5 milhões para investimentos designados pelo senador ao município. Vários setores e entidades da cidade serão contemplados, sendo um deles o setor agrícola, com R$ 6 milhões para a aquisição de duas retroescavadeiras, um caminhão baú, dois caminhões basculantes, dois caminhões pipa, duas motoniveladoras e três tratores agrícolas.

Outros R$ 2 milhões foram destinados à compra de cinco microtratores, dez kits de apicultura, dez kits de irrigação, cinco poços profundos, 150 barracas de feira e dois kits de mandiocultura.