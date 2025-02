Baldy anuncia sorteio de 100 casas a custo zero em Cristianópolis

De acordo com o presidente da Agehab, já foram entregues outras 50 unidades na cidade, somando R$ 22,5 milhões em investimento estadual (Fotos: Octacílio Queiroz)

O presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Alexandre Baldy, informa que o Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, da Agehab e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), realiza, nesta quarta-feira (12/02), o sorteio de mais 100 casas a custo zero em Cristianópolis.

O sorteio será realizado no Centro de Convenções da cidade (Rua Alambrado, 2-122, Cristianópolis-GO), às 14h 30, e pode ser acompanhado ao vivo pelas famílias inscritas.

Para a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, o sorteio é uma das etapas mais emocionantes do processo de conquista da casa própria. “É quando a família tem a certeza que conseguiu a moradia, de forma gratuita, totalmente custeada pelo Governo do Estado. É a realização do grande sonho da maioria das pessoas”, reflete Gracinha.

No ano passado, foram entregues outras 50 unidades na cidade. “Ao todo, Cristianópolis está sendo beneficiada com 150 casas a custo zero. O investimento estadual no município somente com este programa é de R$ 22,5 milhões”, destaca o presidente da Agehab, Alexandre Baldy. Ele lembra que em breve estará de volta ao município para entregar as outras 100 habitações, que já estão em fase de conclusão.

Segundo ele, após o sorteio, as famílias precisam entregar a documentação que comprova que se encaixam no perfil exigido em edital, como renda familiar até um salário mínimo e período de moradia efetiva no município em questão. A reprovação nessa etapa implica em desclassificação e abre espaço para ocupantes do cadastro reserva, lista que também é definida durante o sorteio.

O secretário da Infraestrutura, Pedro Sales, lembra que a parceria com as prefeituras é fundamental para o sucesso desse programa. As casas têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, distribuídos em 42 m². Segundo Sales, outros municípios que ainda não participam do programa ou que já participaram têm a oportunidade de oferecer terrenos em contrapartida pela plataforma Conecta Prefeitos. “O Governo de Goiás vai custear 100% da construção das moradias”, arremata.

Serviço

Assunto: Sorteio de casas a custo zero em Cristianópolis

Quando: 12/02/24, quarta-feira, às 14h30

Onde: Centro de Convenções da cidade (Rua Alambrado, 2-122, Cristianópolis-GO)

Agência Goiana de Habitação | Secretaria de Estado da Infraestrutura – Governo de Goiás