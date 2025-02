Caiado avança em tratativas para transferir tecnologia de combustíveis renováveis à Índia

No segundo dia da Missão Índia, o governador Ronaldo Caiado discutiu parcerias para produção de energia limpa e destacou o potencial de Goiás para contribuir com o processo de transição energética em nível global (Fotos: Júnior Guimarães)

O governador Ronaldo Caiado avançou nas tratativas com o Governo da Índia para a formalização de um acordo com foco na produção de energia limpa. Na terça-feira (11/02), ele se reuniu com o secretário do Ministério do Petróleo e Gás Natural da Índia, Pankaj Jain, e discutiu a criação de um grupo de trabalho relacionado à utilização do biometano e à produção do etanol de segunda geração, tecnologia em que Goiás e o Brasil são referências.

Citando a instalação de uma usina de etanol a partir do bagaço de cana-de-açúcar em Jataí, por parte da empresa Raízen, Caiado afirmou:

“O mundo está com olhos voltados para nós. Um país continental como o nosso, com a nossa capacidade produtiva, não precisa importar tecnologia. Temos potencial e temos como sustentar a descarbonização demandada por todo o planeta”.

“Estamos extremamente interessados em saber como vocês conseguem aumentar a produtividade sem aumentar a área plantada”, afirmou Jain. Caiado se reuniu nesta terça-feira (11/02), com o secretário do Ministério do Petróleo e Gás Natural da Índia, Pankaj Jain, e discutiu a criação de um grupo de trabalho relacionado à utilização do biometano e à produção do etanol de segunda geração (Fotos: Júnior Guimarães)

O representante do governo indiano explicou que aumentar a produção do combustível no país é um ponto importante para o desenvolvimento da indústria de veículos híbridos. Convidado para visitar Goiás, o secretário colocou sua equipe à disposição para tratar de novas missões comerciais.

O encontro ocorreu durante o 3º India Energy Week (IEW), um dos maiores eventos do segmento energético no mundo, com representantes de mais de 120 países. Caiado foi um dos convidados do painel de liderança que discutiu o tema: Redefinindo as políticas energéticas globais e colocando a transição de volta nos trilhos.

O debate contou com a participação do secretário permanente de Estado da Islândia, Martin Eyjólfsson; do conselheiro do primeiro-ministro da Índia, Tarun Kapoor; do secretário de Relações Econômicas do Ministério de Relações Exteriores da Índia, Dammu Ravi; e do governador do Estado de Taraba, na Nigéria, Agbu Kefas. A mediação foi feita pela fundadora e CEO da Vanda Insights, Vandana Hari.

Para uma plateia formada por representantes de várias nações, especialistas e investidores, Caiado relatou como o Brasil vem desenvolvendo tecnologia própria para avançar na produção de biocombustíveis.

Além de Caiado, participaram do debate: o secretário permanente de Estado da Islândia, Martin Eyjólfsson; o conselheiro do primeiro-ministro da Índia, Tarun Kapoor; o secretário de Relações Econômicas do Ministério de Relações Exteriores da Índia, Dammu Ravi; e o governador de Taraba, na Nigéria, Agbu Kefas. A mediação foi feita pela fundadora e CEO da Vanda Insights, Vandana Hari (Fotos: Júnior Guimarães)

E que, neste cenário, Goiás aparece na vanguarda ao investir em tecnologia e criar ambiente favorável para a transição energética. O governador destacou que o clima tropical, predominante no Brasil, favorece a geração de etanol.

“Temos uma capacidade de produção de três safras por ano”, citou.

O governador ainda mencionou os avanços do etanol de segunda geração, feito 100% a partir do bagaço da cana, e do Combustível Sustentável de Aviação (SAF), uma fonte limpa de energia para o setor aéreo. Lembrou também que existe um movimento para incentivar a produção do biometano.

“Com ele, podemos atender toda a escala do transporte com fontes renováveis”, disse.

Caiado também destacou as parcerias que pretende fechar com o país asiático durante sua missão internacional. Para ele, a integração da Índia com o Brasil pode mostrar ao mundo a importância de investir em bioenergia.

“A Índia se assemelha muito com o Brasil, com o nosso potencial de produção da matéria orgânica, ou seja, a matéria limpa, capaz de avançar cada vez mais nessa oferta de biocombustíveis”, afirmou.

A programação do India Energy Week (IEW) segue até 14 de fevereiro, em Nova Delhi. O evento reúne lideranças do mundo inteiro para discutir os desafios mais urgentes do setor e soluções para um futuro energético sustentável.

Agenda

No segundo dia da Missão Índia, Caiado cumpriu outros compromissos oficiais. Entre eles, uma reunião com o Instituto Nacional para Transformação da Índia (NITI Aayog), ocasião em que conheceu o planejamento institucional que o país faz para os próximos anos.

Nesta quarta-feira (12/02), o governador comandará a comitiva goiana em uma reunião com a Confederação da Indústria Indiana (CII). Será uma oportunidade de mostrar as potencialidades do estado e estreitar laços visando parcerias futuras para fortalecer o segmento.

No mesmo dia, a comitiva liderada por Caiado visitará a Sun Pharmaceutical, onde serão discutidos projetos e cooperação no setor de fármacos.

A primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, acompanha a agenda do governador na Índia. A delegação também é formada por secretários de Estado, prefeitos e empresários.