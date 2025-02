1° Festival de Judô e lançamento do projeto Ruas de Lazer acontecem no domingo (23)

Programação inclui jogos de mesa, brinquedos infláveis e disputas de jogos em equipe

A programação do evento também conta com um treino especial para atletas e professores graduados e haverá premiação para todos os participantes ao final do festival.

Enquanto acontece o Festival de Judô, estará sendo realizado o lançamento do projeto Ruas de Lazer, no estacionamento do próprio ginásio.

O evento é gratuito e começa às 8h. A realização é com o apoio da Escola Viva, Diretoria de Cultura, do SENAC e da UniEvangélica. A programação inclui jogos de mesa, brinquedos infláveis e disputas de jogos em equipe.

Além de muita música e apresentações culturais. A UniEvangélica prestará serviço de massoterapia, enquanto o SENAC fará cortes de cabelo.