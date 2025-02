Diretoria de Cultura abre vagas para cursos de artes e harmonia funcional

Iniciativa é da Secretaria de Assistência Social, por meio da Diretoria de Cultura

As inscrições podem ser feitas a partir da próxima segunda-feira (24), no mesmo endereço de realização do curso, que é ofertado para crianças a partir de 09 anos.

Para realizar a inscrição, o responsável pela criança deve comparecer à unidade do Jardim Alvorada portando certidão de nascimento, identidade ou CPF.

As aulas acontecerão às segundas-feira, das 14h às 17h. O Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) fica localizado na Praça Sol Nascente, 195 – Jardim Alvorada. Mais informações pelo telefone (62) 3902-1036.

Simultâneo ao curso de artes no Jardim Alvorada, a Escola de Música Orestes Farinello abrirá turma para o curso de Harmonia Funcional, os interessados devem possuir conhecimentos em notas na pauta, intervalos, armadura de clave e escalas. As aulas terão início dia 06 de março e o curso terá a duração de dois anos.

As inscrições podem ser realizadas entre os dias 24 a 26 de fevereiro, na secretaria da Escola de Música, localizada na Avenida Goiás, nº 1.147, no Centro. Para maiores informações, os interessados devem entrar em contato por meio do telefone (62) 3902-1010.