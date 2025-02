Saúde convoca foliões a doarem sangue antes do Carnaval

Desta quarta-feira (26/02) até o dia 28, a Unidade Móvel do Hemocentro vai estacionar em alguns pontos da capital para receber as doações de sangue (Foto: SES)

Para garantir a manutenção dos estoques de sangue no estado, da Rede Estadual de Serviços Hemoterápicos convoca a população a realizar doações antes do período do Carnaval. O objetivo é garantir o abastecimento de sangue das 223 unidades de saúde atendidas pelo Hemocentro de Goiás.

Além disso, a Rede Hemo também pede o apoio da população para as doações de plaquetas, em virtude do aumento no número de casos de dengue em todo o estado.

A diretora-técnica da Rede Hemo, Ana Cristina Novais, afirma que as doações de plaquetas são essenciais para garantir o tratamento a pacientes que possuem a forma grave da doença, já que ajudam a controlar as hemorragias. Ela reforça ainda que o Hemocentro de Goiás passa por um período crítico em relação aos estoques de sangue.

“O Carnaval é uma data em que, além da redução das doações devido a viagens, pode ocorrer maior número de transfusões devido aos acidentes em rodovias. Neste ano, enfrentamos uma baixa histórica no número de doações. Por isso, faço um convite especial para os doadores dos tipos negativos; especialmente o tipo B e O negativo, utilizado em atendimentos de emergência”.

Unidade móvel

Desta quarta-feira (26/02) até o dia 28, a Unidade Móvel do Hemocentro vai estacionar em alguns pontos da capital para receber as doações de sangue, sempre das 8 às 16 horas.

Nesta quarta-feira (26/02), o atendimento será no Câmpus Goiânia Oeste do Instituto Federal de Goiás (IFG), na Rua F 17, setor Vilage Santa Rita.

No dia 27, o ônibus estará no Centro Universitário Nossa Senhora Aparecida (Unifanap), na Avenida Pedro Luiz Ribeiro, Chácara Santo Antônio, Conjunto Bela Morada.

Por fim, no dia 28, a unidade móvel atenderá no Edifício Trend Oficce Home, na Rua 72, Nº 325, no Jardim Goiás.

Música pela Vida

Para incentivar a doação e homenagear os doadores regulares, o Hemocentro Coordenador, em Goiânia, promove, na próxima sexta-feira (28/02), mais uma edição do projeto Música Pela Vida, com o grupo Clube do Samba. A apresentação voluntária será realizada na recepção da unidade, a partir das 9 horas.

A unidade atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e, aos sábados, das 8 às 12 horas. Já as unidades do interior, em Ceres, Jataí, Formosa, Iporá, Porangatu, Quirinópolis, Catalão e Rio Verde funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.

Doação de sangue

Para fazer uma doação de sangue é necessário estar saudável, ter peso acima de 50 kg, apresentar documento com foto válido em todo o território nacional e idade entre 16 e 69 anos, sendo que antes de completar 18 anos é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis.

Quem tomou a vacina da febre amarela deve aguardar 30 dias para fazer uma doação. Já para vacina contra gripe, o prazo é de 48 horas. Quem desejar doar sangue em uma unidade da Rede Hemo pode agendar a doação com antecedência pelo site agenda.hemocentro.org.br ou pelo telefone 0800 642 0457.