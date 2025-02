Ação acontecerá nesta quinta-feira (27/02), às 14h, no Auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira (PPLT) (Foto: Edgard Soares e Octacílio Queiroz)

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), realizará, nesta quinta-feira (27/02), das 14h às 17h, no Auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira (PPLT), o evento “Aplicação da Inteligência Artificial na Governança de Dados e Implantação das Políticas Públicas”. A ação é coordenada pela Diretoria de Governança e Compliance (DG) da Agehab.

O presidente da Agência, Alexandre Baldy, enfatiza a importância do evento, que visa promover diálogo sobre aplicação da inteligência artificial no contexto da gestão pública, abordando potencialidades, desafios e boas práticas para a efetiva implementação de políticas públicas.

“Trata-se de um tema de importância crescente, considerando os avanços tecnológicos e a transformação digital das administrações públicas. A aplicação de IA pode melhorar a transparência da administração pública, automatizando processos de auditoria e controle. Sistemas inteligentes podem identificar discrepâncias, ajudar na detecção de inconsistências e proporcionar uma governança mais assertiva”, afirma.

O diretor de Governança e Compliance da Agehab, Yuri Tejota, lembra que, além dos colaboradores da Agência, foram convidados palestrantes e profissionais renomados de instituições como Secretaria-Geral do Governo (SGG), Laboratório de Inovação de Goiás (Ligo) e Universidade Federal de Goiás (UFG). “Contamos com a presença de todos para que, juntos, possamos aproveitar ao máximo as oportunidades que o evento proporcionará, compartilhando conhecimentos e experiências para aprimorar cada vez mais a nossa atuação na Agehab”, arremata Yuri.

Serviço

Assunto: Agehab promove evento “Aplicação da Inteligência Artificial na Governança de Dados e Implantação das Políticas Públicas”

Data: Quinta-feira (27/02), das 14h às 17h

Local: Auditório Mauro Borges, do Palácio Pedro Ludovico Teixeira

Palestrantes: Yuri Tejota – Agehab

Heleno Lima – SGG

Alaor José – SGG

Gabriel Lopes – Ligo

Juliana Moreira – Ligo

Dra. Elisângela Dias – Ceia-UFG/Instituto AIA

Osvaldo Fabiano – Agehab

Agehab Goiana de Habitação (Agehab) – Governo de Goiás