CMTT já realizou a revitalização de mais de 40.000m² de sinalizações em Anápolis

Previsão é que mais localidades sejam contempladas nos próximos dias (Foto: Paulo de Tarso)

Na última semana, as equipes atuaram com a realização de ajustes em semáforos na Avenida Brasil e revitalização nos bairros Viviam Parque e Recanto do sol.

Somente neste mês de fevereiro, a Companhia já renovou a pintura de cerca de 7.800 m² de sinalização em vias de diversas regiões da cidade como Residencial Araguaia, Residencial Portal do Cerrado, Residencial América, Recanto do Sol, Jardim das Américas, Jardim dos Ipês, Vila Norte e Residencial Flor do Cerrado.

A sinalização também foi revitalizada em trechos da Avenida Brasil Norte e Sul, além das Avenidas João Florentino e Raimundo Carlos Costa e Silva, da região do bairro Recanto do Sol.

Segundo dados da CMTT, neste ano, as equipes já realizaram a pintura de sinalizações de cerca de 40.100m².

O serviço está em andamento em outras regiões da cidade como em áreas próximas ao bairro Viviam Parque, Parque Calixtópolis e Munir Calixto. A previsão é de que mais localidades sejam contempladas nos próximos dias.