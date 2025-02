Anápolis terá a primeira unidade de saúde para viajantes do Brasil

Visita técnica também foi feita para estudar qual o melhor local do município para abrigar o espaço (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A unidade oferecerá atendimento primário, como consultas com clínico geral, vacinas em geral, curativos, fornecimento de medicação básica, testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis, dentre outros serviços.

Uma reunião foi realizada na manhã desta quarta-feira (26) entre a Secretaria Municipal de Saúde e uma equipe do Ministério da Saúde para começar a avaliar os detalhes do funcionamento da unidade.

Uma visita técnica também foi feita para estudar qual o melhor local do município para abrigar a unidade. A previsão inicial é que seja no DAIA, em decorrência da quantidade de viajantes que passam todos os dias pela região.

“É um orgulho muito grande ter Anápolis em evidência no cenário nacional. É uma cidade que tem uma convergência muito grande. Temos o agronegócio, o DAIA, o Porto Seco. Esse grande cenário vai colaborar para que a gente tenha muito sucesso com essa parceria entre o Governo Federal e o município de Anápolis”, afirmou a secretária, Eliane Pereira.

A razão da escolha da cidade para receber a unidade se deve ao fato de sua localização privilegiada, sendo um ponto de referência de diversas rodovias e ferrovias, incluindo a BR-060, BR-414 e a BR-153, que conectam Anápolis a importantes capitais, como Goiânia e Brasília.

Além da presença do próprio DAIA e do Porto Seco, que requer uma mobilização maior de profissionais atuando pelas estradas do país.