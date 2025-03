Estado abre edital para artesãos goianos participarem de feiras nacionais

Com o apoio do Governo de Goiás, artesanato goiano ganha destaque em feiras nacionais (Foto: Retomada)

A Secretaria da Retomada anuncia a abertura do processo seletivo para artesãos goianos interessados em participar de importantes feiras nacionais do setor, este ano. O edital de chamamento público foi publicado no Diário Oficial do Estado na segunda-feira (24/02), com retificação na terça-feira (25/02) e estabelece critérios para a seleção.

Entre os eventos confirmados estão o 19º Salão do Artesanato de São Paulo, de 21 a 25 de maio, no Pavilhão da Bienal do Ibirapuera, e a 25ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), que será realizada de 9 a 20 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

Artesãos goianos

Os artesãos selecionados terão a oportunidade de expor os trabalhos em espaços coletivos organizados pelo governo estadual. O prazo para inscrições vai até 26 de março, quando os interessados devem apresentar seus formulários e documentos exigidos. A lista definitiva dos selecionados será divulgada em 16 de abril.

Os documentos podem ser entregues presencialmente, em envelope lacrado na Secretaria da Retomada, no Palácio Pedro Ludovico Texeira, Rua 82, nº 400, 2º andar, Setor Central, Goiânia/GO – CEP: 74.015-908, de segunda a sexta, das (08h às 12h e 14h às 18h); ou por e-mail, para o endereço artesanato.sretomada@goias.gov.br, das 00h00 de (24/02/2025) até as 00h59 (26/02/2025).

A iniciativa faz parte do Programa Goiás Feito à Mão 2025, lançado para fortalecer o setor artesanal no estado. A estratégia quer ampliar a presença dos artesãos goianos no mercado, promovendo a identidade cultural local e incentivando a economia criativa.

