Pesquisa Igape mostra Baldy com 11,3%, entre os principais nomes na disputa ao Senado

Levantamento do Instituto Gazeta de Pesquisas (IGAPE), encomendado pela TV Atual Record News, mostra o ex-ministro das Cidades Alexandre Baldy com 11,3% das intenções de voto no cenário de primeiro voto

O ex-ministro das Cidades, Alexandre Baldy (PP), aparece com 11,3% na disputa ao Senado em Goiás nas intenções de primeiro em levantamento do Instituto Gazeta de Pesquisas (Igape), encomendado pela TV Atual Record News. No cenário de segundo voto, Baldy registra 9% das intenções, consolidando presença competitiva na disputa pelas duas vagas de outubro.

Realizada entre os dias 16 e 19 de maio deste ano, na Região de Goiânia, o levantamento possui margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. O registro no TSE é GO-01336/2026.

“Recebo os números com ainda mais disposição para trabalhar, dialogando com os diferentes segmentos da sociedade”, afirma Baldy, que também é presidente do Progressistas em Goiás e ex-presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab).

Os dados mostram disputa acirrada entre os pré-candidatos, com elevado percentual de eleitores indecisos e margem competitiva entre os nomes colocados.