Atleta de Nerópolis disputa título mundial no LFA e leva nome da cidade ao cenário internacional

O atleta Leon Soares, natural de Nerópolis-GO, vive um dos momentos mais importantes de sua carreira no esporte. Após anos de dedicação às artes marciais, o lutador disputará o cinturão mundial dos meio-pesados no LFA 234 (Legacy Fighting Alliance), evento principal da organização marcado para o dia 29 de maio, em Cajamar – São Paulo.

O LFA é atualmente reconhecido como uma das maiores organizações de MMA do mundo e considerado uma das principais portas de entrada para o UFC, revelando diversos atletas que posteriormente alcançaram destaque internacional no maior evento de MMA do planeta.

A trajetória de Leon começou ainda jovem no interior de Goiás, treinando pela equipe Nunes Team, projeto esportivo criado em Nerópolis com foco na formação de atletas e no incentivo social através das lutas.

Ao longo dos anos, o trabalho desenvolvido pela equipe ajudou diversos jovens da cidade a encontrarem oportunidades no esporte, utilizando o treinamento como ferramenta de disciplina, transformação social e desenvolvimento pessoal.

Segundo Cleberson Nunes, fundador da Nunes Team e um dos responsáveis pela formação esportiva do atleta, acompanhar a ascensão internacional de Leon representa um momento histórico para o esporte regional.

“Ver um atleta que começou conosco em Nerópolis chegar à disputa de um título mundial é motivo de orgulho para toda a cidade. Isso mostra que, mesmo vindo do interior, com dedicação e oportunidade é possível alcançar o cenário internacional”, destacou.

Antes de alcançar o MMA internacional, Leon Soares já acumulava importantes conquistas no Muay Thai. Em 2019, conquistou o título de Campeão Goiano de Muay Thai, um dos primeiros grandes marcos de sua carreira esportiva.

Nos últimos anos, o atleta passou a ganhar destaque fora do Brasil, participando de grandes eventos internacionais, incluindo lutas em Las Vegas, nos Estados Unidos, além de participações em eventos realizados na Rússia.

Agora, Leon chega ao principal momento de sua carreira ao disputar o cinturão mundial do LFA contra Lucas Fernando, em uma luta principal que colocará novamente o nome de Nerópolis em evidência no cenário internacional das artes marciais.

A equipe destaca ainda que Leon não foi o único atleta revelado em Nerópolis a alcançar projeção internacional, reforçando o potencial esportivo da cidade e o impacto do trabalho realizado ao longo dos anos pela Nunes Team na formação de atletas.

Atualmente vivendo nos Estados Unidos em busca de ampliar conhecimentos internacionais e novas experiências profissionais, Cleberson afirma que continua acompanhando e incentivando atletas brasileiros, especialmente aqueles que carregam as raízes de Nerópolis.

A disputa do cinturão mundial no LFA representa não apenas um grande passo na carreira de Leon Soares, mas também leva o nome de Nerópolis-GO ao cenário internacional das artes marciais.

“Registro de 2019, quando Leon Soares conquistou o título de Campeão Goiano de Muay Thai, um dos primeiros grandes marcos de sua carreira, representando a equipe Nunes Team e a cidade de Nerópolis-GO.”