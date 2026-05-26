Dia D do Cotec leva qualificação profissional a 11 municípios

Dia D do Cotec será realizado simultaneamente em 11 cidades goianas com cursos gratuitos, oficinas e serviços à população (Fotos: Cotec)

A Secretaria da Retomada realiza, na próxima sexta-feira (29/05), o Dia D do Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (Cotec) em 11 cidades goianas.

A iniciativa vai disponibilizar inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional, oficinas práticas, serviços à população e ações voltadas à geração de renda e ao empreendedorismo.

Municípios atendidos

Participam desta edição os municípios de:

Caiapônia;

Catalão;

Ceres;

Cidade de Goiás;

Goianésia;

Goiatuba;

Jaraguá;

Piranhas;

Porangatu;

Santa Helena de Goiás;

Uruana.

Durante o evento, a população poderá se inscrever em cursos nas áreas de tecnologia, informática, gastronomia, beleza, moda, administração, marketing, confeitaria e comunicação, ampliando as oportunidades de capacitação e acesso ao mercado de trabalho.

Programação

A programação inclui oficinas práticas voltadas ao empreendedorismo e serviços gratuitos, como:

vacinação;

atualização do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e Bolsa Família;

aferição de pressão arterial;

testes rápidos;

orientações sociais; e

atendimentos do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Algumas cidades também contarão com ações de beleza e cidadania.

Dia D do Cotec

Os cursos ofertados pelo Cotec têm foco na geração de renda.

Alunos que concluírem as capacitações e atenderem aos critérios sociais poderão acessar benefícios do Goiás Social, como a Bolsa Qualificação, no valor de R$ 250 mensais, e o Crédito Social, de até R$ 5 mil para investimento no próprio negócio.

Os horários e endereços das unidades participantes podem ser consultados no site oficial do Cotec: https://cotec.go.gov.br/.

“Mais do que um dia de inscrições, o Dia D do Cotec é uma ação para aproximar a população mais vulnerável de oportunidades de qualificação e renda”.

“A capacitação abre portas no mercado de trabalho, incentiva o empreendedorismo e contribui para transformar a vida das pessoas”, destaca o secretário da Retomada, César Moura.

Secretaria de Estado da Retomada – Governo de Goiás