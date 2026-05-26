Ponta a Ponta: Prefeitura de Anápolis inicia novas frentes no Jardim Alvorada e Jockey Clube

Programa reúne serviços de pavimentação, drenagem, recapeamento e infraestrutura urbana (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os serviços serão realizados no Jardim Alvorada, na região da Rua dos Chineses, e no bairro Jockey Clube, onde será executada a pavimentação do acesso entre a BR-060 e o bairro. A intervenção também irá possibilitar a reabertura da alça de retorno interditada há cerca de dois meses, contribuindo para a melhoria do fluxo de veículos e do deslocamento dos moradores da região.

O Programa De Ponta a Ponta reúne obras de pavimentação, drenagem e infraestrutura em diferentes regiões de Anápolis, com foco na ampliação da mobilidade urbana e recuperação viária do município.

As demais ruas previstas dentro do programa, são: Rua 01, nas Chácaras Colorado (próximo ao Recanto do Lago); Estrada vicinal entre o Jardim Primavera e o aterro sanitário, no Jardim Primavera 1ª Etapa; Ruas GB-13, Karla Guedes e Vera Lúcia, no Setor Sul; Rua Paulista, no Itamaraty 2ª Etapa, Rua 01, Rua 06 e Estrada Miranápolis/Souzânia, na região da Estância Miranápolis-Souzânia.

Também serão executados recapeamento na Rua 02, no Itamaraty 2ª Etapa; Rua I-03, no Itamaraty 4ª Etapa; Rua Circular, no Itamaraty 1ª Etapa; Rua Manoel da Conceição, na Vila Brasil; Rua Juliana Dantas Borges, no Residencial Terezinha Braga; Rua José Cesário e Rua 11 Irmão 2, no Novo Paraíso; Travessa C-21, na Vila Jaiara, Rua Boa Esperança, Rua Anápolis Futebol Clube e Avenida Cantor Sinhorzinho, no Polo Centro 2ª Etapa.

Por fim, Rua 24, no Conjunto Habitacional Esperança II; Rua Altair Garcia Pereira com Avenida Arco Verde e Rua Coronel Levertino Leão, no Residencial Shangrilá; Avenida Paulista, no bairro Jockey Clube; Avenida Paranoá e Travessa Belém, no Jardim Alvorada; Rua SC-12, no Setor Santa Clara; Avenida Goiânia e Alameda Fortaleza, no Setor Industrial Aeroporto; Rua 44, no JK Nova Capital; Continuidade da Rua RA-06, no Residencial Araguaia; Rua Waldo São P. Gomes, no Setor Sul 3ª Etapa; Via vicinal do novo presídio, na BR-414.