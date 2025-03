Vai pular Carnaval? Crer dá dicas para aproveitar a folia sem lesões

Profissionais do Crer reforçam importância da preparação física para suportar longos períodos de caminhada, dança e outras atividades carnavalescas (Foto: Secom)

O Carnaval é tempo de festa e muita movimentação, mas também exige atenção à saúde do corpo para evitar lesões. Profissionais do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), unidade do Governo de Goiás referência em reabilitação, alertam que pequenas precauções podem fazer toda a diferença na hora de aproveitar a folia com segurança.

O coordenador-médico e ortopedista do Crer, Henrique do Carmo, explica que os principais riscos durante o Carnaval são as quedas e os impactos nas articulações.

Carnaval sem lesões “Movimentos bruscos, esforço excessivo e até mesmo o cansaço acumulado podem resultar em torções, inflamações musculares e outras lesões. Se houver dor persistente ou dificuldade para se movimentar, é fundamental procurar atendimento médico para evitar complicações”, orienta o especialista.

Já o fisioterapeuta e gerente multiprofissional de Reabilitação Física e Visual do Crer, Eduardo Carneiro, ressalta a importância da preparação física para suportar longos períodos de caminhada, dança e outras atividades carnavalescas.

“Antes de cair na folia, é essencial alongar o corpo, fortalecer a musculatura e escolher roupas leves que favoreçam a mobilidade”, recomenda.

A escolha do calçado também merece atenção especial. Saltos altos e sandálias sem apoio podem comprometer o equilíbrio e sobrecarregar as articulações, aumentando o risco de torções e dores na coluna.

“O ideal é optar por tênis confortáveis ou sapatos com amortecimento, garantindo mais estabilidade e proteção para os pés e joelhos”, explica Eduardo Carneiro.

Por fim, os especialistas do Crer enfatizam a importância de respeitar os limites do corpo. Fazer pausas para descanso, manter-se hidratado e estar atento a qualquer sinal de dor são atitudes essenciais para evitar problemas.