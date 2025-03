Procon Anápolis realiza Semana do Consumidor

Unidade móvel visa facilitar o acesso dos consumidores que por algum motivo não podem se dirigir até a unidade fixa (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Durante a Semana do Consumidor, haverá a unidade móvel do Procon, que ficará instalada na Praça Bom Jesus, na região central do município.

A unidade móvel visa facilitar o acesso dos consumidores que por algum motivo não podem se dirigir até a unidade fixa.

O consumidor também pode procurar a sede do Procon para tirar as dúvidas e entender melhor sobre os próprios direitos.

O órgão atua em defesa do consumidor e durante os dias 10 e 14 de março realizará atendimento especial na unidade, localizada na Vila Góis, e na unidade móvel, que estará na Praça Bom Jesus. O horário de funcionamento é das 9h às 17h.