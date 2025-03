Saiba como vacinar cães e gatos contra raiva em Anápolis

Imunizante é aplicado de forma permanente no Centro de Zoonoses

O vírus da raiva pode prejudicar tanto os animais quanto os humanos e pode ser transmitido através do contato direto como mordedura, arranhadura e lambedura, por meio da saliva. Desta forma a vacina antirrábica é essencial para garantir a proteção contra a doença.

Nos meses de janeiro e fevereiro, cerca de 375 animais, entre cães e gatos, foram vacinados contra a raiva em Anápolis.

De acordo com a gerente do Centro de Zoonoses, Glauciane de Melo, as ações voltadas para a imunização de cães e gatos urbanos visam evitar a propagação do vírus nestes animais, em caso do contato com a população.

“A raiva pode ser encontrada também em animais silvestres, como em raposas e morcegos, mas como não existe vacinação para esta categoria animal, o nosso foco principal é manter os animais urbanos imunizados”, afirma Glauciane de Melo.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os cães e gatos acima de 3 meses devem receber a vacina contra a raiva. O reforço do imunizante deve ser feito anualmente, porém pode ser realizado com intervalo a partir de 6 meses entre as doses.

Saiba mais sobre a vacinação antirrábica local

Em Anápolis, o imunizante é aplicado de forma permanente no Centro de Zoonoses, localizado no bairro Santo André, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

Existem outros dois postos de vacinação localizados na Faculdade Anhanguera, de segunda à sexta-feira, das 13h às 18h, e na UniEvangélica, de segunda à quinta-feira, das 14h às 18h.