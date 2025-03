Parcela de março do IPVA 2025 vence nesta segunda

Donos de 2 milhões de veículos são tributados com o IPVA 2025, em Goiás

A Secretaria da Economia alerta que vence, nesta segunda-feira (17/03), para todos os finais de placa, a parcela de março do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 em Goiás.

O contribuinte deve emitir o boleto ou documento único de arrecadação no site do Detran Goiás ou no Portal Expresso. Basta clicar em Consultar Veículo – IPVA, Multas e CRLV e seguir os passos. Também é possível utilizar o aplicativo Detran GO ON ou buscar atendimento presencial nas unidades do Vapt Vupt.

Até 12 de março, conforme dados da Receita Estadual, proprietários de 190 mil veículos quitaram o IPVA 2025. Outros 310 mil pagaram a primeira parcela e 269 mil, a segunda.

O gerente do IPVA da Secretaria da Economia, Jorge Arêas, informa que até o fim do prazo para quitação do imposto e do licenciamento, neste ano (setembro ou outubro, de acordo com o final de placa), “o contribuinte pode emitir e pagar as parcelas anteriores sem juros e multa”.

IPVA 2025

O IPVA 2025 pode ser dividido em nove vezes, no caso das placas 1 e 2, ou dez parcelas, para os outros finais de placa. A parcela vence no dia 15 de cada mês ou no dia útil seguinte, quando a data cai em fim de semana ou feriado.

O calendário completo pode ser consultado no site da Secretaria da Economia. Quem prefere pagar o tributo em uma única vez deve ficar atento à data limite para quitar o imposto e o licenciamento anual em dia: 15 de setembro ou outubro, dependendo do final de placa.

Dúvidas sobre o IPVA também podem ser tiradas pelo WhatsApp, com a Assistente Virtual Alice no número (62) 99427-9777, ou na seção de Perguntas e Respostas do site da Economia.