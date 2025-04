Cora Cultural: guia para o fim de semana

Músico e youtuber Mussa, considerado o maior rapper infantil do mundo, se apresenta no Teatro Goiânia, no domingo (06/04), às 18h (Foto: Divulgação)

Está em busca de uma programação cultural? A publicação Cora Cultural traz uma curadoria das atrações disponíveis nos espaços culturais do Governo de Goiás para este fim de semana.

Sexta-feira (04/04)

Solo de dança circula por Goiás, MG e DF com entrada gratuita

O solo de dança performática idealizado e interpretado pela artista Anna Behatriz Azevêdo, A Trança Perdida, volta aos palcos do país, passando por Minas Gerais, Distrito Federal e Goiás. Nesta sexta-feira (04/04), a autora apresenta um ensaio aberto às 10h30, no Instituto Arte e Inclusão de Goiânia.

O espetáculo propõe o uso da dança contemporânea e performance como linguagens de reflexão, diálogo e transformação social. O solo foi inspirado por uma fotografia da mãe da artista e aborda temas como: memória, envelhecimento e conexões entre gerações de mulheres.

Serviço

Circulação A Trança Perdida

Ensaio aberto: Goiânia (04/04), às 10h30, no Instituto Arte e Inclusão (Rua 06, QD Q, Lt 07, Vila Santa Isabel)

Espetáculo tem a duração de 47 minutos e classificação de 12 anos (Foto: Layza Vasconcelos)

Cine Teatro São Joaquim exibe filmes premiados e inéditos

O Cine Teatro São Joaquim, unidade da Secretaria de Estado da Cultura na cidade de Goiás, inicia a programação de cinema nesta sexta-feira (04/04) com a exibição de quatro filmes de renome no cenário cinematográfico. Serão exibidos os longas-metragens:

Flow, do diretor Gints Zilbalodis;

Conclave, de Edward Berger;

documentário Bituca, de Flávia Moraes;

Oeste Outra Vez, do diretor Érico Rassi.

Os ingressos para as sessões custam R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia), com pagamento em dinheiro e Pix. Acesse o site do Cine Teatro São Joaquim aqui.

Programação de cinema do Cine Teatro São Joaquim começa nesta sexta-feira (04/04) (Foto: Leo Iran)

Exposição “Um Rosto em Suspenso” pode ser conferida no MIS

O Museu da Imagem e do Som de Goiás (MIS) recebe a exposição Um Rosto em Suspenso até 16 de maio. A mostra pode ser visitada até mesmo aos sábados pela manhã. As fotos artísticas têm as assinaturas de Adriana Bittar, Benedito Ferreira, Dalton Paula, Eduardo Bilemjian, Flávio Edreira e Gabriela Chaves, com curadoria de Débora Duarte.

A exposição aborda como a imagem do rosto, onipresente em redes sociais, documentos oficiais, arquivos históricos e produções artísticas, constrói identidade e memória. O público é convidado a uma imersão no campo da cultura visual contemporânea por meio da reflexão sobre o retrato e suas ressignificações na fotografia e no vídeo.

Serviço

Exposição: Um Rosto em Suspenso

Período de visitação: até 16/05

Local: Museu da Imagem e do Som de Goiás (MIS), Centro Cultural Marietta Telles Machado, Praça Cívica, Goiânia

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 09 às 17h; e aos sábados: das 09 às 13h

Entrada: gratuita

Um Rosto em Suspenso propõe um espaço de debate que amplia as percepções sobre o retrato enquanto gênero artístico (Foto: Benedito Ferreira)

Teatro Basileu França apresenta exposição gratuita de artes visuais

A Escola do Futuro em Artes Basileu França realiza, até 23 de abril, a exposição gratuita na Galeria de Artes do Teatro Basileu França. Com curadoria de Fernanda Porto e Gisele Jacinto, a mostra convida o público a refletir sobre suas origens e ancestralidade por meio de composições visuais que utilizam as técnicas do lambe-lambe e zine.

Aberta ao público, a exposição está na Galeria de Artes do Teatro Basileu França, localizada na Av. Universitária, 1750, Setor Leste Universitário, em Goiânia. Além da visitação, a programação inclui uma oficina de lambe-lambe conduzida pelo Coletivo de Artes Visuais Basileu França, promovendo ainda mais interação com o público. Tudo gratuito.

Exposição está na Galeria de Artes do Teatro Basileu França, localizada na Av. Universitária, 1750, Setor Leste Universitário, em Goiânia (Foto: Secti)

Sábado (05/04)

Vinillândia abre a temporada 2025 no Martim Cererê, neste sábado

A feira reunirá alguns dos principais lojistas e expositores de discos da cidade, oferecendo aos visitantes uma vasta seleção de discos novos e usados, tanto nacionais quanto importados, com promoções exclusivas para o evento. Além do garimpo musical, a Vinillândia terá ainda um espaço de convivência completo, com serviço de bar e food trucks trazendo o melhor da gastronomia de rua. A trilha sonora do evento fica por conta da discotecagem em vinil, proporcionando uma experiência autêntica para os amantes do formato.

Serviço

1ª Vinillândia 2025

Data: Sábado (05/04), das 14 às 20h

Local: Centro Cultural Martim Cererê (Travessa Bezerra de Menezes, Setor Sul – Goânia)

Ingresso: Entrada gratuita mediante doação de 1kg de alimento

Vinillândia reunirá alguns dos principais lojistas e expositores de discos da cidade (Foto: Divulgação)

Vila Cultural Cora Coralina recebe lançamento de “Poesia do Minuto”

Um convite para a pausa, o livro Poesia do Minuto, da escritora goiana Francielle Thaiane, será lançado no próximo sábado (05/04), na Sala Multimídias João Bennio, da Vila Cultural Cora Coralina, às 14 horas. Publicado pela Editora Minimalismos, a obra reúne micropoemas intensos e sensíveis, que exploram reflexões profundas sobre o cotidiano, o tempo e o mergulho interior. A entrada é 1 kg de alimento não perecível, que será doado à Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

Serviço

Lançamento do livro Poesia do Minuto

Data: sábado (05/04)

Horário: a partir das 14h

Local: Sala Multimídia João Bênnio – Vila Cultural Cora Coralina, Goiânia-GO

Entrada: 1 kg de alimento não perecível (doado à OVG)

Livro: R$ 45,00

Vila Cultural Cora Coralina recebe lançamento do livro “Poesia do Minuto”, de Francielle Thaiane (Foto: Secult)

Martim Cererê recebe Carne Doce em show especial de aniversário

A banda goiana Carne Doce, uma das principais representantes da música brasileira contemporânea, celebra 10 anos de carreira com um show especial no Centro Cultural Martim Cererê, neste sábado (05/04), como parte da programação do Cidade Rock.

O evento tem início às 19 horas, e a entrada será gratuita até às 20 horas, com doação de 1 kg de alimento. Após esse horário, o ingresso custará R$ 30 (meia-entrada válida com doação de 1 kg de alimento), sujeito a lotação. Para evitar filas ou garantir o lugar, é possível adquirir ingressos antecipados no site BilheteriaDigital.com.

Serviço

2º Cidade Rock 2025

Shows com Carne Doce, Pink Opala, Synx, Sangra D’Água e Prehistoric Music Department

Data: Sábado (05/04), a partir das 19h

Local: Centro Cultural Martim Cererê (Travessa Bezerra de Menezes, Setor Sul, Goiânia)

Ingressos: Entrada gratuita até às 20h (com doação de 1 kg de alimento). Após esse horário, R$ 30,00 (meia-entrada válida com doação de 1 kg de alimento).

Vendas antecipadas: https://www.bilheteriadigital.com/2o-cidade-rock-2025-com-carne-doce-e-mais-05-de-abril

Martim Cererê recebe Carne Doce em show especial de aniversário (Foto: Victor Blade)

Domingo (06/04)

Teatro Escola Basileu França apresenta “Varieté Multicultural”

O Corpo Circense da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França, unidade do Governo de Goiás, apresenta o espetáculo Varieté Multicultural, no domingo (06/04), às 18 horas, no Teatro Escola da unidade. A programação vai levar ao público números de acrobacias de solo e aéreas, além de espetáculos de equilibrismos e malabarismos.

Serviço

Assunto: IV Varieté Multicultural Basileu França

Quando: domingo (06/04), às 18h

Onde: Teatro Escola Basileu França, Avenida Universitária, 1750, Setor Leste Universitário

Ingressos: R$ 15, pela plataforma Sympla

Corpo circense da EFG Basileu França realiza espetáculo Varieté Multicultural (Foto: Secti)

Teatro Goiânia apresenta “Show do Mussa”

O músico e youtuber Mussa, considerado o maior rapper infantil do mundo, apresenta o Show do Mussa no Teatro Goiânia, neste domingo (06/04), às 18 horas. Os ingressos estão disponíveis no site Ingresso Digital, com valores entre R$ 40 e R$ 160, de acordo com o setor escolhido na plateia e o tipo de ingresso (inteira, social ou meia).

Serviço

Show do Mussa

Data: Domingo (06/04)

Horário: 18h

Local: Teatro Goiânia (R. 23, 252 – St. Central – Goiânia)

Ingressos: https://ingressodigital.com/evento/15078/Show_do_Mussa

Músico e youtuber Mussa, considerado o maior rapper infantil do mundo, se apresenta no Teatro Goiânia, no domingo (06/04), às 18h (Foto: Divulgação)

Conheça as unidades culturais do Governo de Goiás

Centro Cultural Martim Cererê

Endereço: Rua 94-A, Setor Sul – Goiânia

Telefone: (62) 3201-4691

Horário: Administração – de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Eventos – de segunda a domingo, de acordo com o agendamento.

@martimcerere

Centro Cultural Octo Marques (Galeria Frei Confaloni e Galeria Sebastião Reis)

Endereço: Edifício Parthenon Center, Rua 4 nº 515, Centro – Goiânia (mezanino – entrada pela rua 7)

Telefone: (62) 3201-4610

Horário: De segunda a domingo, das 9h às 17h

E-mail: ccom@goias.gov.br

@octomarques.secultgoias

Cine Cultura

Endereço: Centro Cultural Marietta Telles Machado – Praça Cívica (Praça Pedro Ludovico Teixeira) nº 2 – Centro – Goiânia

Telefone: (62) 3201-4666

Horário: conforme programação da semana

E-mail: cineculturagoias@gmail.com

@cine culturagoias

Cine Teatro São Joaquim

Endereço: Rua Moretti Forggi nº 17 – cidade de Goiás

Telefone: (62) 3371-2038

Horário: De segunda a sexta-feira, da 8h às 17h

E-mail: cineteatrosaojoaquim@gmail.com

@cineteatrosaojoaquim

Gibiteca Jorge Braga

Endereço: Centro Cultural Marietta Telles Machado – Praça Cívica (Praça Pedro Ludovico Teixeira) nº 2 – Centro – Goiânia

Telefone: (62) 3201-4640

Horário: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

E-mail: gibitecajorgebraga.cultura@goias.gov.br

@gibitecaestadualjorgebraga

Museu da Imagem e do Som

Endereço: Centro Cultural Marietta Telles Machado Praça Cívica, nº 2, Centro – Goiânia

Telefone: (62) 3201-4625

Horário: Administração: de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h | Salão expositivo: de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h

E-mail: mis.cultura@goias.gov.br

Acesse a visita virtual aqui.

@misgoias

Museu Ferroviário de Pires do Rio

Endereço: Rua Francisco Rodrigues Naves esquina com Av. Coronel Lino Sampaio s/n°, Centro – Pires do Rio

Telefone: (64) 3461-7970

Horário: Segunda-feira, das 13 às 17h / de terça a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13 às 17h. Visitas agendadas para grupos nos sábados, domingos e feriados

E-mail: mfpr@goias.gov.br

Acesse a visita virtual aqui.

@museuferroviariodepiresdorio

Museu Pedro Ludovico

Endereço: Rua Dona Gercina Borges Teixeira, nº 133, Centro – Goiânia

Telefone: (62) 3201-4678

Horário: De terça-feira a sábado, das 8 às 12h; e das 13h às 17h

E-mail: museupedroludovico@goias.gov.br

Acesse a visita virtual aqui.

@museupedroludovico

Museu Zoroastro Artiaga

Endereço: Praça Cívica (Praça Pedro Ludovico Teixeira) nº 13 – Centro – Goiânia

Telefone: (62) 3201-4675

Horário: fechado para reforma

E-mail: museuzoroastro.cultura@goias.gov.br

Acesse a visita virtual aqui.

@museugoianozoroastroartiaga

Palácio Conde dos Arcos

Endereço: Praça Tasso Camargo nº 1, Centro – cidade de Goiás

Telefone: (62) 3371-1200

Horário: De terça a sábado, das 08h às 17h | domingos e feriados, das 08h às 13h

Acesse a visita virtual aqui.

@palaciocondedosarcos

Teatro Goiânia

Endereço: Rua 23, 252, Centro – Goiânia

Telefone: (62) 3201-4684

Horário: Administração – de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Espetáculos – de segunda a domingo, de acordo com o agendamento.

E-mail: teatrogoiania@goias.gov.br

Agendamento de eventos: (62) 3201-4691 ou reservas.cultura@goias.gov.br

@teatrogoiania

Teatro de Pirenópolis

Endereço: Rua Comendador Joaquim Alves – Centro, Pirenópolis

Telefone: (62) 3331-1299 / (62) 3331 2029

Horário: em reforma.

Vila Cultural Cora Coralina

Endereço: Rua 23 com Rua 3, Centro – Goiânia

Telefone: (62) 3201-9863

Horário: De segunda a domingo, das 9h às 17h.

E-mail: vilacultural.coracoralina@goias.gov.br

@vilacultutalcc