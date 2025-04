Inscrições abertas para programa Bombeiro Mirim 2025

No contraturno escolar, programa ensina noções de primeiros socorros, salvamento aquático, educação física, educação no trânsito, proteção ao meio ambiente e prevenção de incêndios (Foto: CBMGO)

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) abriu inscrições para o Programa Educacional Bombeiro Mirim 2025 (2° Ciclo). Ao todo, serão oferecidas 81 vagas para crianças de 9 a 11 anos, distribuídas nas cidades de Goiânia (Assego), Quirinópolis e Mossâmedes.

O programa, que acontece no contraturno escolar, tem o objetivo de promover a cidadania e o civismo, oferecendo atividades educativas como noções de primeiros socorros, salvamento aquático, educação física, educação no trânsito, proteção ao meio ambiente e prevenção de incêndios.

Bombeiro Mirim

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, através do link, de 5 a 11 de abril de 2025. Para se inscrever, os responsáveis devem preencher o formulário online com dados da criança e do responsável, incluindo o número do Cadastro Único (CadÚnico), caso a família esteja inscrita em programas sociais do Governo Federal.

Programa abre mais 81 vagas em 3 cidades (Imagem: Divulgação)

Para mais informações acesse os links do Edital 2 PROEBOM.