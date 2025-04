Sertões 2025 vai largar de Goiânia

Em 32 edições, o Sertões percorreu 198 mil quilômetros em 123 cidades brasileiras (Foto: Divulgação)

Pela 17ª vez, Goiânia foi a cidade escolhida para receber a largada do Sertões, o maior rally das Américas, que comemora 33 anos de existência em 2025. Com apoio do Governo de Goiás, por meio da Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo), a competição reúne pilotos e navegadores das categorias motos, carros e UTVs (veículos utilitários multitarefas).

Pilotos partem da capital goiana no dia 26 de julho, em direção à Praia do Francês, em Marechal Deodoro, Alagoas.

A primeira visita do rally ao solo goianiense ocorreu em 1998. Os participantes vinham de Uberlândia (MG) e seguiram depois para Paranã (TO). Já a visita mais recente foi em 2018, quando Goiânia foi a cidade anfitriã da largada.

“A volta do Sertões a Goiás, um dos maiores rallys do mundo, é importante por demonstrar a retomada do nosso protagonismo nos grandes eventos esportivos. E é daqui para melhor. Vamos ter a honra de sediar o MotoGP nos próximos anos, e o Estádio Serra Dourada, após a modernização, será uma das maiores arenas multieventos do país”, afirma o governador Ronaldo Caiado.

Para o vice-governador Daniel Vilela há uma relação especial entre o Sertões e a cidade, construída ao longo dos anos, gerando impactos positivos em diversas áreas.

“A largada do Sertões em Goiânia, retomando uma tradição iniciada em Goiás em 1998, é importante para nós, pois reforça a posição de Goiás como palco de grandes eventos esportivos, além de movimentar nosso turismo e economia”, pontua.

“Este evento não apenas coloca nossa capital em destaque no cenário nacional e internacional, mas também reforça nosso compromisso com o turismo e a promoção do nosso Estado. A diversidade das nossas belezas naturais e a riqueza da nossa cultura farão desta edição uma experiência inesquecível para todos os participantes e visitantes”, complementa o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral.

CEO do Sertões, Leonora Guedes lembra que a cidade e seus moradores abraçaram o evento desde a primeira passagem por aqui.

“Não por acaso, ela é a mais visitada pelo rally. Com tantas boas lembranças, os próprios competidores nos pediam para voltar, e agora finalmente isso se torna realidade”, relata.

Sertões 2025 e a nova fase de Goiás nas grandes competições

O apoio logístico à realização do Sertões se soma a outros investimentos inéditos do Governo de Goiás para selar o retorno ao estado de grandes competições nacionais e internacionais. Na última quarta-feira (16/04), foi oficializada a concessão do Complexo Serra Dourada, que receberá R$ 215 milhões em investimentos privados nos próximos anos, para se tornar uma arena esportiva, de lazer e entretenimento.

O Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, por sua vez, está em obras para sediar o MotoGP em março de 2026. A capital terá uma etapa do campeonato, que vai trazer novamente os melhores pilotos do planeta, 37 anos após a última corrida da categoria em território goiano, disputada no ano de 1989.